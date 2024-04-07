Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.35 комментариев
Зеленский осудил Раду за торможение закона о мобилизации
Зеленский рассказал о недовольстве Запада нежеланием Рады голосовать за закон о мобилизации
От депутатов Верховной рады требуется быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации, Запад недоволен промедлением, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что его офис убеждает депутатов «проголосовать в ближайшие дни». Поведение депутатов Зеленский назвал «безответственным». Он выразил уверенность, что четырех месяцев было достаточно для рассмотрения проекта закона, в Раде «переборщили» с этим, передает ТАСС.
Зеленский заявил: «Сегодня Запад спрашивает нас: «Если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, для чего вам помощь? Просто расскажите, почему мы должны помогать». Как рассказал украинский президент, он каждый день убеждает мировых лидеров, что «мобилизация на Украине идет».
Напомним, на Украине указом Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.