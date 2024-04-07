Зеленский осудил Раду за торможение закона о мобилизации

Зеленский рассказал о недовольстве Запада нежеланием Рады голосовать за закон о мобилизации

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сказал, что его офис убеждает депутатов «проголосовать в ближайшие дни». Поведение депутатов Зеленский назвал «безответственным». Он выразил уверенность, что четырех месяцев было достаточно для рассмотрения проекта закона, в Раде «переборщили» с этим, передает ТАСС.

Зеленский заявил: «Сегодня Запад спрашивает нас: «Если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, для чего вам помощь? Просто расскажите, почему мы должны помогать». Как рассказал украинский президент, он каждый день убеждает мировых лидеров, что «мобилизация на Украине идет».

Напомним, на Украине указом Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.



