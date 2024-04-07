В Раде попросили НАТО зарезервировать место для Украины в альянсе

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Чернев призвал альянс зарезервировать место для Киева

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Чернев, в Киеве осознают, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока не завершится конфдикт с Россией. Однако, по его словам, НАТО могло бы «зарезервировать этот 33-й стул» для Украины.

Чернев сказал, что НАТО продемонстрирует слабость, если не сделает следующий шаг к членству Украины на саммите в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд военной помощи Украине Чернев счел хорошим сигналом, направленным на то, чтобы помощь Киеву не зависела от смены власти в странах НАТО. Однако сумму в 100 млрд долларов Чернев назвал «не очень большой».

Напомним, Столтенберг выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов НАТО. Ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.