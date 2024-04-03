НАТО намерено ввести налог на Украину

Эксперты оценили попытки США передать НАТО роль координатора военной помощи ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости».

Взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц. «Интересное предложение. Из него вытекает не только постоянный налог для членов НАТО на Украину, но и, вероятно, не ограниченное во времени выполнение Киевом боевых функций на российском направлении. Так сказать, натовский фронтир for ever», – пишут авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

Напомним, контактная группа по обороне Украины (более известная как «Рамштайн») была создана в первые недели после начала СВО усилиями министра обороны США Ллойда Остина и Марка Милли, занимавшего на тот момент пост председателя объединенного комитета начальников штабов. Помимо стран НАТО в объединение также вошли 20 других государств – союзников США.

При этом их доля в вопросе поддержки несопоставима с долей Соединенных Штатов. И более того, глава евродипломатии Жозеп Боррель неоднократно говорил о том, что Евросоюзу будет сложно поддерживать военные действия на Украине на должном уровне без помощи Вашингтона.





«Планы по передаче координирующей роли связаны прежде всего с тем, что американские транши в последние месяцы не поступали на Украину из-за раскола в Конгрессе. Более того, в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах финансирования ВСУ, вероятно, не будет в принципе», – допускает политолог-американист Малек Дудаков.

«По этой причине европейцы пытаются перехватить инициативу. Они не хотят оставлять Украину без оружия и денег, иначе фронт может рухнуть и война для Запада будет окончательно проиграна. Другое дело, что цель ставится амбициозная – 100 миллиардов на пять лет. Эта сумма не позволит ВСУ победить, но она значительна», – отмечает собеседник.

«Я сомневаюсь, что Европа готова тратить такие деньги, особенно на фоне рецессии и бюджетного кризиса во многих странах ЕС. Возможно, Венгрия заставит изначально согласовать сумму поменьше, а потом каждый год выносить ее на голосование. В таком случае финансирование будет зависеть от ситуации на поле боя. Если Россия станет активно наступать, а Украина проигрывать, то вероятность выплат снизится», – подчеркивает Дудаков.

От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине,

напоминает германский политолог Александр Рар. «Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал он.

«При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

«Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.