Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Венгрия выступила против ведущих к конфронтации с Россией решений НАТО
Венгрия будет против любых предложений НАТО, способных привести к эскалации конфликта на Украине, прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Министр, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами из Североатлантического альянса, подчеркнул, что Венгрия не поддержит ни одного предложения, которое может приблизить НАТО к войне или превратить альянс из оборонительного в наступательный, передает ТАСС.
«Венгрия будет выступать в ближайшие два дня против любых предложений, которые могут привести к эскалации военных действий на Украине и неминуемой угрозе мировой войны», – заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).
Он также добавил, что НАТО должно придерживаться своего прежнего решения не втягиваться в военные действия на Украине и не допускать «прямого конфликта с Россией».
Ранее глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что нет никаких признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран НАТО.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ