Венгрия выступила против ведущих к конфронтации с Россией решений НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами из Североатлантического альянса, подчеркнул, что Венгрия не поддержит ни одного предложения, которое может приблизить НАТО к войне или превратить альянс из оборонительного в наступательный, передает ТАСС.

«Венгрия будет выступать в ближайшие два дня против любых предложений, которые могут привести к эскалации военных действий на Украине и неминуемой угрозе мировой войны», – заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).

Он также добавил, что НАТО должно придерживаться своего прежнего решения не втягиваться в военные действия на Украине и не допускать «прямого конфликта с Россией».

Ранее глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что нет никаких признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран НАТО.