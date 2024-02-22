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    22 февраля 2024, 19:40 • В мире

    Украина становится угрозой для благополучия Франции

    Украина становится угрозой для благополучия Франции
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Громогласные обещания о «безусловной поддержке» Украины Западом – особенно в том, что касается финансирования – все более опровергаются суровой реальностью. Вслед за Соединенными Штатами, приостановившими помощь киевскому режиму, внезапные финансовые проблемы обнаружила Франция. О чем идет речь?

    Обещать – не значит жениться, как утверждает известная пословица, а в случае с государствами выполнение обещаний может стать еще более проблематичным, и даже не по чьей-то воле, а лишь в силу обстоятельств. Буквально только что Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение, предусматривающее поддержку последней в конфликте с Россией и рассчитанное аж на целых 10 лет. С помпой было объявлено о выделении трех миллиардов евро только в этом году.

    Однако не прошло даже недели, как Bloomberg выдал эксклюзивную информацию под заголовком: «Франция испытывает трудности с выплатой помощи Украине из-за ограничений бюджета». «Как сообщили источники, знакомые с вопросом, министерствам обороны, иностранных дел и финансов придется перекраивать бюджет, чтобы найти деньги для оплаты поставок, начиная от ракет и заканчивая артиллерией», – пишет агентство.

    В чем же дело? А дело в том, что французская экономика буксует. Ранее предполагалось, что рост ВВП Франции в 2024 году будет не ниже 1,4%. Однако уже 18 февраля министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что прогноз пришлось скорректировать и что правительство рассчитывает только на 1% роста ВВП в 2024-м, «учитывая новый геополитический контекст».

    В то, что мсье Ле Мэр именует контекстом, включаются самые разные обстоятельства: конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке, неблагоприятная экономическая обстановка в Китае и «рецессия 2023 года в Германии».

    Отдельно следует отметить, что прогноз правительства о росте ВВП на 1% является еще оптимистичным. Так, Банк Франции обещает рост «в пределах 0,9%», а Организация экономического сотрудничества и развития – и вовсе 0,6%.

    Чтобы свести концы с концами и уменьшить дефицит бюджета, Брюно Ле Мэр заявил о намерении сократить государственные расходы на 10 миллиардов евро. Одновременно откуда-то надо извлечь три миллиарда для Украины.

    При этом налоги на французов повышать нельзя, поскольку в обществе и так сложилась напряженная обстановка. Бастуют железнодорожники, бастуют фермеры, цены растут на глазах, инфляция разгоняется, потребители сталкиваются с дефицитом базовых товаров, в том числе лекарств вроде парацетамола и средств для диабетиков. При этом на решение проблем работников сельского хозяйства тоже придется потратить больше, чем предполагалось.

    «Правительство пообещало направить субсидии на помощь фермерам, которые протестуют против роста цен, дешевого импорта и бюрократической волокиты», – пишет Bloomberg. Только на поддержку молодежи, занятой в секторе, предполагается потратить около двух миллиардов евро. И это не считая сумм, которые бюджет недополучит из-за решения снизить налоги и увеличить количество различных послаблений для работников сельского хозяйства.

    «Не бывает страны без крестьян, и Франция не может существовать без тружеников сельского хозяйства», – заявил премьер-министр Габриэль Атталь. К примеру, 250 миллионов евро будут направлены лишь на поиски альтернативы пестицидам, употребление которых правительство к 2030 году хочет сократить вдвое. Отказ от пестицидов также нервирует производителей, поэтому было решено найти альтернативные средства, прежде чем запрещать привычные.


    Идя навстречу бастующим фермерам, правительство показывает готовность считаться с их интересами не только потому, что в этой отрасли занято большое количество людей, но и потому, что 24 февраля президент Макрон открывает в Париже сельскохозяйственную выставку, что наверняка станет значительным событием. Куда приятнее демонстрировать миру достижения сельского хозяйства, чем со сконфуженным видом позировать на фоне куч навоза, завезенного в город протестующими, или горящего сена, или толпы, которая скандирует нечто нелестное для самолюбия властей.

    Но уступки со стороны правительства всегда имеют денежное выражение, и если собственное сельское хозяйство требует дополнительных вливаний на фоне снижения прогноза по ВВП, дополнительные расходы на другие цели – например, на военные нужды союзника – приходится выкраивать откуда-то еще. И каким бы профессионалом ни был Брюно Ле Мэр, его деятельность в этом случае напоминает латание тришкиного кафтана: выкроить тут, подлатать там, вшить выкроенное сюда и снова вырезать кусок откуда-то.

    На это же указывает и французский эксперт Аньес Вердье-Молинье, возглавляющая аналитический центр IFRAP, хотя она в более мягкой форме называет происходящее «французским парадоксом». «Только за последний месяц (не предусмотренные бюджетом предстоящие расходы) составляют порядка четырех миллиардов.

    И верно, что происходящее совершенно нелогично: с одной стороны, мы обещаем три миллиарда туда, сто миллионов сюда, двести еще куда-то, и каждый день мы слышим анонсы новых расходов, а с другой стороны, нам говорят, что надо экономить. Это настоящий французский парадокс», – заметила эксперт в интервью радиостанции «Европа 1».

    Но Аньес Вердье-Молинье является одной из немногих, кто осмеливается критиковать политику правительства в этом отношении. А вот как, например, министр сельского хозяйства Франции Марк Фено обосновывает необходимость помогать Украине, даже если самим французам придется затянуть пояса: «Когда мы даем три миллиарда Украине, мы даем их не только Украине. Если украинцы проиграют, а русские выйдут на наши границы, то для всех, включая тех, кто занят в сельском хозяйстве, это будет полной катастрофой.

    Взять хотя бы зерновой вопрос – ведь очевидно, что Путин сделал из еды оружие. Для этого он порой продает зерно по нулевой цене, и он это делает специально, чтобы дестабилизировать рынки… Если Зеленский проиграет, Путин выиграет, а у Путина нет доброжелательных намерений по отношению к Франции и к Европе, включая европейских производителей сельскохозяйственной продукции».

    Заметим, это всего лишь министр сельского хозяйства, но и он своей риторикой обосновывает ту точку зрения, что все плохо, что бы Россия ни сделала, потому что это Россия, которая априори подается как противоположность и враг Европы. Россия никогда в истории не имела с Францией общих границ, но это не мешает министру рассуждать о том, что в случае победы она выйдет на «наши» границы. Поэтому французское правительство будет вливать в Украину миллиарды, невзирая на трудности, и Брюно Ле Мэр будет латать бюджет столько, сколько потребуется.

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