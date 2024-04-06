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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    4 комментария
    6 апреля 2024, 11:29 • Новости дня

    Токаев назвал паводки в Казахстане самым крупным стихийным бедствием за последние 80 лет

    Tекст: Кристина Цыцура

    Массовые паводки, начавшиеся в Казахстане в марте, стали самым масштабным стихийным бедствием за последние 80 лет в истории страны, заявил в своем телеобращении президент Касым-Жомарт Токаев.

    «Мы столкнулись с природной катастрофой, не имевшей аналогов на протяжении многих лет», – передает ТАСС его слова.

    В связи с паводками режим ЧС местного масштаба был введен в десяти регионах Казахстана. Были эвакуированы более 5 тыс. человек.

    5 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске

    Лариса Гузеева начала передвигаться на коляске после перелома ноги

    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях видео, в котором она передвигается по аэропорту в инвалидной коляске.

    Гузеева сообщила, что сломала ногу, и ей предстоит встреча со своими фанатами в Ессентуках. «А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», – передает «Московский комсомолец» слова телеведущей.

    На видео рядом с Гузеевой идет актер Эвклид Кюрдзидис, который несет ее костыли. Гузеева пошутила, что он ее верный оруженосец.

    Ранее Лариса Гузеева раскрыла новую концепцию шоу «Давай поженимся».

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    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

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    5 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Апатиты, который, предположительно, совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перед преступлением «нормально провел день», рассказала мать подозреваемого.

    Женщина призналась, что шокирована случившимся, передает телеканал «360». По ее словам, перед преступлением сын посещал врачей, «был нормальным».

    Она не смогла назвать причину, по которой мужчина пошел на такой поступок. «Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», – сказала женщина.

    В беседе с «Комсомольской правдой» она опровергла версию о том, что покушение носит заказной характер.

    Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель и ранил в живот. Состояние чиновника по-прежнему оценивается как тяжелое.

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    5 апреля 2024, 21:03 • Новости дня
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    @ Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что готов объявить независимость Республики Сербской, если иностранные участники продолжат оказывать на нее давление.

    Действия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта наносят ущерб как Республике Сербской, так и всей Европе и процессу евроинтеграции, заявил Додик ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что как только возникает готовность «достичь договоренность между бошняками, сербами и хорватами», нередко «международные центры, такие как администрация США, срывают ее буквально за 24 часа», что влечет для участников «новые проблемы».

    Цель этих действий – «отнять имущество Республики Сербской», заявил Додик, подчеркнув, что если такое решение будет принято, республика объявит о независимости. «Мы считаем, что это единственная мера, которая позволит нам сохранить себя», – сказал он.

    Ранее прокуратура БиГ потребовала снять Додика с поста главы Республики Сербской из-за игнорирования решений Шмидта. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

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    5 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова

    Умерла родственница писателя Антона Чехова – актриса Вера Чехова

    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова
    @ Галина Кмит/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Берлине на 84-м году жизни скончалась актриса театра и кино, продюсер, сценаристка и режиссер Вера Чехова, родственница русского писателя Антона Павловича Чехова.

    Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Дебютировала на сцене в 19 лет, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в театре и кино, сообщает издание Life.ru.

    Среди наиболее известных работ Чеховой – роли в фильмах «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь», «Синяя Борода».

    В 1984 году вместе с мужем Вадимом Гловной она сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 1990-х годов Вера Чехова завершила актерскую карьеру и стала работать режиссером и сценаристом.

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    5 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной

    RT: Юлия Навальная может потерять роль лидера оппозиции России из-за проблем с алкоголем

    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга Алексея Навального Юлия испытывает проблемы с алкоголем, поэтому западные кураторы задумались о смене лидера несистемной российской оппозиции, сообщает RT со ссылкой на источники в окружении Навальной.

    По данным RT, новым руководителем может стать дочь Юлии Навальной Дарья. Навальная-младшая, как отмечают источники, является более выгодным кандидатом на эту роль: девушка окончила Стенфордский университет в США, лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.

    Тем временем Юлия отдает предпочтение организуемым спонсорами оппозиции светским мероприятиям, а активная политическая деятельность отошла на второй план.

    При этом прежние соратники Навального – Мария Певчих и Леонид Волков (признаны иноагентами в России), находящиеся в конфликте на почве лидерства в ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России), не хотят, чтобы несистемную российскую оппозицию возглавлял кто-то из Навальных. Они консультируются с кураторами в США и Британии, пытаясь найти альтернативные варианты.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.

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    5 апреля 2024, 20:38 • Новости дня
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Модульный пистолет Лебедева и его специальная версия МПЛ1, разработанные в концерне «Калашников», поступили в серийное производство, рассказал на выставке Росгвардии «Экспотехностраж» в Петербурге ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев.

    По его словам, МПЛ и МПЛ1 являются частью линейки пистолетов Лебедева, созданных в концерне, передает ТАСС.

    Лебедев отметил, что от начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в котором участвовало большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра.

    В 2022 году президент Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева.

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    5 апреля 2024, 19:25 • Новости дня
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории

    Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России

    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России, сообщили источники газеты La Repubblica.

    Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.

    Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.

    СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

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    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

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    5 апреля 2024, 16:56 • Новости дня
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества. Один ребенок в реанимации.

    По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.

    Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.

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    5 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение американского танка Abrams с динамической защитой ARAT-1 дронами группировки российских войск «Центр» сняли на видео.

    Танк подбили двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки «Центр» под Авдеевкой, эту машину уничтожили несколько недель назад, сообщил источник в Минобороны России РИА «Новости».

    На замедленном повторе заметна американская динамическая защита ARAT-1, установленная на фартуках корпуса Abrams.


    Первым дроном танк удалось остановить, пройдя сквозь его защиту. Второй дрон его добил.

    ARAT создали специально для М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Система базируется на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), предназначенных для Bradley.

    По данным из открытых публикаций, изначально киевский режим не получал Abrams и Bradley с динамической защитой, но в начале 2024 года появились танки с блоками ARAT-1.

    О последнем уничтоженном Abrams Минобороны России сообщало 1 апреля.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов

    Президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов» за желание ехать на ОИ

    Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Желающих выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже российских теннисистов следует считать «командой иноагентов», которые играют за себя, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    Поздняков в своем Telegram-канале отметил, что с большим уважением относится к достижениям мастеров на кортах, но они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают и говорят, что «играют за себя». Кроме того, теннисисты осуждают политику России и спецоперацию. По его словам, «наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

    Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, «командой бомжей». Первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с мнением Винер.

    Кроме того, Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.

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    5 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ

    Лукашенко согласовал начало процесса приостановки ДОВСЕ

    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания республики законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году, напоминает БелТА.

    Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган также подписал указ о том, что республика выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 8 апреля. А в конце марта соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.

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    5 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Вынесен приговор «трогавшей» грудь монумента «Родина-мать» россиянке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении жительницы Самары, обвиняемой в реабилитации нацизма из-за видео на фоне монумента «Родина-мать» в Волгограде.

    Девушке назначено наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, также ей запрещено делать публикации в интернете в течение двух лет, передает RT.

    В июле прошлого года в Волгограде против девушки завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать». Она сняла видео, выбрав ракурс, будто дотягивается до груди монумента, трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.

    Коментарии (17)
    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

    Коментарии (9)
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    Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске
    Источник: При пожаре в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения
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