Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Мишустин: Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий в Донбассе и Новороссии, будет распространен еще как минимум на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. О подготовке решений для этого сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Мишустин напомнил, что режим СЭЗ действует в четырех новых регионах, при этом соседние регионы также нуждаются в дополнительной поддержке, передает ТАСС.
По его словам, правительство рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ как минимум на три области, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, в логистику, в сферу информационных технологий.
Ранее депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили внесенный правительством законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).