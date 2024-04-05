Мишустин: Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мишустин напомнил, что режим СЭЗ действует в четырех новых регионах, при этом соседние регионы также нуждаются в дополнительной поддержке, передает ТАСС.

По его словам, правительство рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ как минимум на три области, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, в логистику, в сферу информационных технологий.

Ранее депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили внесенный правительством законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).