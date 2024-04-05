Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе СКР сообщили, что Бастрыкин подчеркнул необходимость установить все этапы финансирования теракта, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, передает ТАСС.

Следователям также поручено продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта.

В настоящее время продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела. Полученные в ходе допросов показания проверяются и сопоставляются с другими данными, зафиксированными в ходе расследования.

В пятницу СК России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокусе» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.