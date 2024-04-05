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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    11 комментариев
    5 апреля 2024, 15:41 • Новости дня

    Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить все этапы финансирования теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе СКР сообщили, что Бастрыкин подчеркнул необходимость установить все этапы финансирования теракта, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, передает ТАСС.

    Следователям также поручено продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта.

    В настоящее время продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела. Полученные в ходе допросов показания проверяются и сопоставляются с другими данными, зафиксированными в ходе расследования.

    В пятницу СК России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокусе» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.

    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

    Коментарии (31)
    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    4 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ провела задержания в трех российских городах подозреваемых в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

    Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

    До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».

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    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

    Коментарии (26)
    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

    Коментарии (18)
    3 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей

    Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести

    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате трагедии в «Крокусе» погибли шестеро детей, пятеро пострадавших остаются в больнице, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пяти погибших детях.

    Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.

    Коментарии (6)
    4 апреля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

    Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

    Tекст: Александра Юдина

    Основной целью заказчиков теракта в Крокус Сити Холле» было нанесение удара по единству России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

    Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

    Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

    Коментарии (14)
    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара

    Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Материалы отделки стен зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами, считают в правоохранительных органах.

    «По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сообщил представитель силовиков ТАСС.

    Он добавил, что кроме высокой горючести материалы обладали высокой токсичностью при горении и выделяли большое количество ядовитого дыма.

    В правоохранительных органах уточнили, что сейчас изучают и анализируют информацию, документы и сертификаты соответствия на использованные в отделке концертного зала материалы.

    По словам очевидцев, после поджога террористами огонь почти моментально распространился практически на всю стену зала.

    Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

    Коментарии (15)
    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

    «Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 12:11 • Новости дня
    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России

    Глава МИД Лавров: Очевидна причастность Украины к множеству терактам в России

    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Очевидна причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле», заявил в ходе встречи с послами иностранных государств по теме урегулирования украинского конфликта глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, становится очевидным тот факт, что в трагедии в «Крокусе» есть украинский след, передает ТАСС.

    Также министр отметил, что Украина в связи с многочисленными фактами участия в терактах на территории России стала откровенно террористическим государством.

    Лавров выразил признательность послам за солидарность с россиянами в связи с терактом «Крокусе», заметив, что все послы и участники диппредставительств участвовали в траурной церемонии на девятый день.

    Ранее в Европарламенте заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

    Коментарии (6)
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