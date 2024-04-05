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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

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    5 апреля 2024, 14:10 • Новости дня

    Кремль пообещал сформировать позицию по резолюции США о ядерном оружии в космосе

    Песков: Россия сформирует позицию по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона сформирует позицию по резолюции США в Совете Безопасности (СБ) ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, когда ознакомится с ее проектом, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля призвал дождаться и ознакомиться с текстом этого документа, после чего формировать позицию, передает ТАСС.

    Песков отметил также, что потенциальной сферой для диалога между Москвой и Вашингтоном являются вопросы, связанные со стратегической безопасностью, включая тему космоса.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну

    Конгрессмен США: помощь Украине приближает мировую войну

    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    «Ведение прокси-войны с Россией на Украине, которая не является членом НАТО, не в интересах национальной безопасности Америки. Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – сказала она в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также раскритиковала планы администрации США выделить Украине 60 млрд долларов.

    «Мы теряем нашу страну из-за незаконного вторжения, которое происходит каждый день на нашей южной границе. Мы не хотим, чтобы 60 млрд направили Украине», – заявила она.

    Напомним, что ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 106 млрд долларов, из которых 60 млрд должны быть направлены на помощь Украине.

    Ряд республиканцев в Конгрессе США высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

    13 февраля Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

    Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она активно ищет и изучает все возможные варианты, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

    Ранее Тейлор Грин заявила,  что Украина никогда не сможет вернуть США предоставленные ей в виде кредита 60 млдр долларов, которые спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал передать Киеву на следующей неделе, назвав это «кредитом» Украине.

    По ее словам, убеждения о том, что Украина когда-либо вернет США все деньги, являются нелепыми и смешными. Она добавила, что только Тайвань и Израиль могут вернуть долг стране, передает РИА «Новости».

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    4 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Слова Борреля о роли Украины напоминают заявления рейхскомиссара Коха

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно роли Украины в конфликте России и коллективного Запада с высказываниями рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха 1942 года.

    По его словам, рассуждения Борреля о цели участия Европы в конфликте и о роли в нем Украины «прямо перекликаются» с заявлением Коха, который позиционировал Украину как объект эксплуатации для оплаты войны и использования ее населения «как второсортный народ», передает ТАСС.

    «Что сейчас, собственно говоря, происходит уже на наших глазах», – подчеркнул министр.

    Ранее Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    4 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи

    Американец, которому пересадили почку свиньи, выписан из больницы

    Выписан из больницы американец, которому пересадили почку свиньи
    @ massgeneral.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США 62-летний мужчина, ставший первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции.

    Состояние пациента стабильное, однако врачи не спешат делать выводы о долгосрочном успехе операции, так как у двух предыдущих пациентов, которым пересаживали генно-модифицированные сердца свиней, развились осложнения, и они умерли через несколько месяцев, передает ТАСС.

    Операция по трансплантации прошла 21 марта в больнице общего профиля в Массачусетсе. На данный момент у пациента не наблюдается признаков отторжения нового органа.

    По оценкам ВОЗ, 850 миллионов человек по всему миру страдают от заболеваний почек, 15 миллионов из них – в России.

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    4 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Конгрессмен США: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и непосредственно руководит действиями Киева в конфликте с Россией.

    По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

    «Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

    «Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

    Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

    Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

    Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    4 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В Грузии опровергли информацию о нападении на супругу дипломата США

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опровергла информацию издания The Insider (признано в России иноагентом) о том, что в 2021 году в Тбилиси сотрудник главного управления Генштаба ВС России якобы атаковал секретным оружием супругу дипломата посольства США.

    Как подчеркнул исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, эта информация представляет собой «грязную ложь» в особенности с учетом того факта, что не проводилось расследование, а также сами США заявили, что не выдвигают подобного обвинения, передает ТАСС.

    Напомним, как пишет The Insider, инцидент произошел неподалеку от посольства США в Тбилиси в октябре 2021 года. Супруга дипломата якобы почувствовала головную боль от звуковой волны, после чего она увидела во дворе некоего мужчину, который будто являлся сотрудником российской внешней разведки.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская разведка не считает, что за предполагаемыми случаями «гаванского синдрома» у госслужащих США стоит Россия.

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