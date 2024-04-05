Мариинский и Большой театры провели фестиваль «Гений места» в Тихвине

Мариинский и Большой театры провели фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова – в Тихвине

4 апреля днем в Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Н. А. Римского-Корсакова состоялся камерный концерт солистов оперы Мариинского театра – Екатерина Савинкова, Гамид Абдулов, Зинаида Царенко и Анатолий Михайлов исполнили романсы композитора и фрагменты из его опер. Концертмейстер – Григорий Якерсон.

А вечером на сцене Дворца культуры им. Н. А. Римского-Корсакова Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представил оркестровые и вокальные фрагменты из опер «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и «Снегурочка», а также красочную симфоническую сюиту «Шехеразада». В вечернем концерте также приняли участие солистки Зинаида Царенко и Екатерина Савинкова.

Напомним, что фестиваль открылся 22 марта во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, где прозвучала опера «Царская невеста». Главные партии исполнили солисты Большого театра России Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Константин Артемьев, Николай Казанский и солисты Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, Юрий Воробьёв и Олег Балашов. Спектакль прошел при участии хора Мариинского театра. За пультом объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров – Валерий Гергиев.

«Тихвин является уникальным русским городом, древним. И мы считаем дни и часы, которые здесь проводим, для нас – драгоценными», – сказал Гергиев.

Следующим городом фестиваля «Гений места» после Тихвина станет родина Модеста Петровича Мусоргского – Псков. О датах проведения фестиваля в Пскове будет объявлено дополнительно. Всего в программу «Гения места» в этом году вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов (Ораниенбаум). Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.