29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В перестрелке в США трое правоохранителей погибли и пятеро пострадали
В городе Шарлотт в США произошла перестрелка, как минимум трое сотрудников правоохранительных органов погибли, еще пятеро пострадали, сообщила полиция.
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Один из подозреваемых найден мертвым, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
Уточняется, что убиты «трое маршалов из оперативной группы по розыску беглецов», передает РИА «Новости».
В начале апреля в американском городе Нэшвилл расстреляли посетителей ресторана.