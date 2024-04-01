Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В США неизвестный расстрелял посетителей ресторана, один человек погиб
В США в результате стрельбы в ресторане один человек погиб, несколько получили ранены
В американском города Нэшвилл в ресторане произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще несколько получили ранения.
«Следователи работают над выяснением мотива, который побудил стрелявшего открыть огонь во время воскресного бранча», – приводит ТАСС собщение полиции города.
Отмечается, что ранения поучили как минимум пять человек, подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, ведутся его поиски.