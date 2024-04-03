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Мишустин заявил о расширении поддержки семей с детьми
Глава кабмина Мишустин заявил о расширении поддержки семей с детьми в России
Российское правительство будет и далее улучшать меры поддержки для семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, главной в России остается поставленная президентом задача народосбережения, поэтому в Год семьи будет совершенствоваться система мер поддержки для родителей с детьми, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что будут создаваться широкие возможности и для молодых людей, которые скоро станут определять будущее страны.
Важной задачей также является обеспечение всех россиян качественным и высокотехнологичным лечением. Как отметил глава кабмина, для этого уже создана прочная база.
Ранее сообщалось о новых мерах поддержки семей с детьми в 2024 году.