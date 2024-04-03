Глава кабмина Мишустин заявил о расширении поддержки семей с детьми в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, главной в России остается поставленная президентом задача народосбережения, поэтому в Год семьи будет совершенствоваться система мер поддержки для родителей с детьми, передает ТАСС.

Мишустин добавил, что будут создаваться широкие возможности и для молодых людей, которые скоро станут определять будущее страны.

Важной задачей также является обеспечение всех россиян качественным и высокотехнологичным лечением. Как отметил глава кабмина, для этого уже создана прочная база.

Ранее сообщалось о новых мерах поддержки семей с детьми в 2024 году.