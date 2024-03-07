Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

Зерновая биржа БРИКС сделает мировую торговлю более справедливой Президент России поддержал создание зерновой биржи в рамках БРИКС. Она способна составить серьезную конкуренцию Чикагской бирже, где сейчас в основном и формируются мировые цены на зерновые. Зачем России нужна альтернативная зерновая биржа – и поддержат ли ее другие члены БРИКС? Подробности Перейти в раздел

Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя? Подробности Перейти в раздел

«Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя» «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности Перейти в раздел

Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности Перейти в раздел

Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел

Вашингтон потерял последнего адеквата Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

Аргентина перешла «красную черту» Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву. Перейти в раздел