29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
Российские войска начали применять сверхзащищенные танки, прозванные «Царь-мангалами», в районе Часова Яра. Видео, снятое украинской стороной, публикуют российские военкоры.
Как сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале, «родственники» «Царя-мангала» появились под Часовым Яром и принимают участие в боевых действиях.
Он отметил: в случае, если кустарная идея оказалась рабочей, то опыт используется и на других участках фронта.
Также он опубликовал фото последователя «Царя-мангала» с быстрозаменяемой защитой – «самоходную избу» «Косандра».
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также публикует видео, на котором обшитые металлическими листами и прикрытые установками РЭБ российские танки штурмуют позиции ВСУ в районе Часова Яра.
Ранее российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.