На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств

Перед гостями выставки предстали передвижные декорации Воронежского Академического Уличного Театра: уникальный расписной балаган, из которого веселые балаганщики извлекают сокровища народного творчества. В центре сюжета – царь Петр в образе, вошедшем в народную культуру, вместе со сказочным оттенком. Исторические факты смешаны с небылицами, в которых царь не только великий государь, но и остроумный, находчивый герой, которому даже удается достать луну с неба. В номере участвовали ходулисты, акробатика, актеры в авторских масках, ведущие повествование в стиле райка, кукольный театр, говорится в Telegram-канале выставки.

В ходе презентации программы Платоновского фестиваля и.о. директора проекта Елена Ашкова погрузила в историю мультикультурных форумов России и раскрыла план проведения в 2024 году.

«XIII Платоновский фестиваль объединит более 20 выдающихся коллективов из девяти стран – это Аргентина, Мексика, Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, Армения, Индонезия, Гана. Российскую программу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Каспийска и не только. Зрителей Платоновского фестиваля ждет 19 показов, восемь спектаклей, семь концертов, фестиваль уличных театров, который объединит десять коллективов, 44 сеанса аудиоспектакля-променада по письмам Андрея Платонова жене», – рассказала Ашкова.

Платоновский фестиваль проходит в Воронежской области с 2011 года. В текущем году он приурочен к 125-летию со дня рождения писателя Андрея Платонова и стартует 1 июня. В программу войдут драматические, хореографические и кукольные спектакли, а также концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры.