В «Машуке» начался интенсив по военно-патриотическому воспитанию для педагогов

Tекст: Дарья Григоренко

Участниками интенсива станут более 160 человек, среди которых 100 представителей педагогических вузов Минпросвещения России и свыше 60 педагогов казачьих кадетских корпусов. Более 160 педагогов из разных регионов России на протяжении недели будут изучать основы национальной безопасности, знакомиться с лучшими практиками патриотического воспитания, осваивать навыки огневой подготовки, управления БПЛА, тактической медицины и военно-спортивных игр, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром знаний «Машук» и Центром «ВОИН», а также педагоги получили методические рекомендации и практические навыки, которые помогут им в дальнейшей работе.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил, что система военно-патриотического воспитания поступательно формируется в стране на протяжении трех последних лет. По его словам, воспитание подрастающего поколения на основе патриотизма, гордости за нашу страну и служению Родине сегодня являются безусловным приоритетом.

«Это большая и важная работа, необходимость которой продиктована современными вызовами. Одним из ключевых институтов в системе военно-патриотического воспитания является Центр «ВОИН» с опорой на деятельность и ядро высшего педагогического образования и традиции кадетского образования. Поэтому не случайно участниками сегодняшнего мероприятия стали команды педагогических вузов и образовательных организаций кадетской направленности», – отметил он.

«Вашими учителями выступает инструкторский состав Центра «ВОИН», являющийся нашей отличительной особенностью. Многие из них – участники боевых действий, в том числе в рамках специальной военной операции, имеют звание мастера спорта или разряд кандидата в мастера спорта. На нас с вами лежит важная задача – образование, воспитание и развитие молодого поколения. Вы являетесь тем самым стратегическим потенциалом, на который возложены огромные надежды. Призываю вас взять от нашей программы максимум пользы и впоследствии транслировать полученные знания и практические навыки своим ученикам и студентам, непрерывно заниматься их военно-патриотических воспитанием, закладывая им в сердце и душу правильные вещи», – рассказал директор Центра «ВОИН» Игорь Казарезов.