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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    3 комментария
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 12:45 • Новости дня

    Семья опровергла сведения о смерти актера Саралидзе из фильма «Покаяние»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Семья грузинского актера Тристана Саралидзе опровергла сведения о его смерти от тяжелой болезни на 69-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сын актера Георгий заявил, что его отец жив. Тристан Саралидзе находится на лечении в Турции.

    Его родные также сообщили в понедельник, что общались с ним «только что» и попросили не распространять «непроверенную злую информацию».

    Саралидзе родился в селе Ахалдаба Боржомского района Грузии. За свою карьеру он снялся более чем в 32 фильмах и сериалах. Широкую известность актеру принесла роль в картине «Девушка со швейной машинкой» режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели.

    В 1984 году Саралидзе сыграл в советской киноленте «Приказано взять живым», а также исполнил роль докладчика на балконе в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.

    Среди других известных работ актера – роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит» (2003).

    Ранее телеканал Rustavi2 сообщил, что умер грузинский актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе.

    28 апреля 2024, 16:16 • Новости дня
    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО по нескольким причинам

    Военкор Поддубный: Выставка трофейной техники в Москве нервирует НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО по нескольким причинам. Во-первых, развенчан миф о неуязвимости западного оружия; а во-вторых, передовые технологии ВПК альянса попали в руки россиян, считает военкор Евгений Поддубный.

    Как отмечает Поддубный в своем Telegram-канале, демонстрация подбитой иностранной бронетехники прямиком указывает на участие НАТО в боевых действиях на Украине.

    По словам военкора, особенно обидно Германии, помимо «фантомных болей после поражения в Великой Отечественной», есть и сугубо коммерческий интерес. Как пишет Поддубный, после уничтожения первого «Леопарда» в зоне СВО акции немецких военных концернов заметно упали, а выставка в Москве не добавит им роста.

    Поддубный также считает, что западные эксперты могут переживать из-за того, что «передовые технологии» иностранных ВПК теперь в руках российских инженеров.

    «Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники», – отметил военкор.

    Ранее трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти насмехаются над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (88)
    28 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов

    Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.

    По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».

    Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.

    Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

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    28 апреля 2024, 16:49 • Новости дня
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    @ Boris Roessler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский студент МГУ, арестованный в столице за попытки собрать средства для ВСУ и публикации постов с призывами ударов по Москве, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России.

    Ему необходимо покинуть страну в течение трех дней, передает РИА «Новости».

    Уведомление о необходимости покинуть страну в течение трех дней не препятствует назначению Гулько справедливого наказания за совершенное им правонарушение, добавил источник в полиции.

    Ранее сообщалось, что студент был арестован 26 апреля на 46 суток за публикацию постов с призывами и лозунгами националистического характера.


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    28 апреля 2024, 18:49 • Новости дня
    Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»

    Адмирал США Акилино предупредил об агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

    Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай наращивает силы в Индо-Тихоокеанском регионе, но действует постепенно, согласно стратегии «лягушки в кипятке», заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино, пишет The Financial Times.

    Акилино призвал обратить внимание на действия Китая, который наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, другие страны недооценивают опасность намерений Пекина, который «действует за рамками международных правовых норм», используя стратегию «лягушки в кипятке», и показывает «дестабилизирующее поведение», передает «Лента.ру» со ссылкой на The Financial Times.

    Метафора «лягушка в кипятке» описывает неспособность реагировать на важные негативные изменения, которые происходят постепенно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как визит госсекретаря США Энтони Блинкена обнажил слабость США перед Китаем.

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    28 апреля 2024, 16:51 • Новости дня
    Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе

    Посол Армении в ЕС Балоян: Попытки подорвать интересы России на Кавказе будут самоубийственными

    Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и России исторически тесно связаны, попытки подорвать российские интересы в регионе станут самоубийственным шагом для Еревана, заявил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян в интервью изданию Politico.

    Балаян заявил, что только люди с богатым воображением могут всерьез полагать, что Ереван попытается нанести ущерб интересам Москвы на Южном Кавказе. По его словам, такие попытки станут для Армении самоубийственным шагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Посол считает, что сближение Армении с ЕС не угрожает России, а отношения Еревана с Евросоюзом продиктованы национальными интересами страны. По его словам, Армении необходимо строить образцовые отношения с ЕС, что не исключает и дальнейшие добрососедские отношения с Россией.

    Балаян также опроверг спекуляции о «повороте Армении на Запад» за счет России, вызванные активизацией усилий Еревана по соблюдению западных санкций против Москвы.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

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    28 апреля 2024, 20:26 • Новости дня
    Умер украинский историк Петр Толочко
    Умер украинский историк Петр Толочко
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонник единства трех славянских народов, украинский историк, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом, рассказал источник в окружении ученого.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

    Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

    Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

    «Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

     «Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    «Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

    Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.

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    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    28 апреля 2024, 13:46 • Новости дня
    Песков назвал участь Зеленского предрешенной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена.

    Об этом он сказал в ходе интервью ведущему Павлу Зарубину, передает Telegram-канал журналиста.

    «И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», – сказал Песков, добавив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что единоличное решение Зеленского об отмене голосования делает руководство Украины нелегитимным уже с 21 мая. Об этом сообщал ТАСС. Позже глава МИД Сергей Лавров также в интервью «Известиям» предложил сперва «дожить» до указанной даты. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – заметил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему после 20-х числе мая Зеленский станет просроченным президентом. 

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    28 апреля 2024, 14:02 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО

    Опубликованы кадры эвакуации трофейного танка Abrams из зоны СВО
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

    В своем Telegram-канале он показал, как отважные бойцы группировки войск «Центр» впервые эвакуировали из зоны СВО подбитый американский танк Abrams.

    «Следующая остановка: Москва, Поклонная гора. Парни, красавчики! Победа будет за нами!» – отметил Соловьев.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

    Коментарии (14)
    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 20:43 • Новости дня
    В Британии разработали план по смещению Сунака

    FT: Британские депутаты намерены сместить Риши Сунака

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Консервативной партии Великобритании разработали план по дестабилизации обстановки в стране, которая может привести к смещению британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает The Finanical Times.

    Газета пишет, что Сунака ждут проблемы, если консерваторы существенно проиграют на местных выборах, поэтому был разработан план по дестабилизации или смещению премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Finanical Times.

    По данным издания, его реализация начнется, как только объявят результаты выборов в Англии и в Уэльсе. Источники газеты сообщили, что некоторые заговорщики выступают за Бориса Джонсона и Лиз Трасс. По данным опросов общественного мнения, населению не нравится ничего из того, что делает Риши Сунак, пишет газета.

    Депутаты рассказали изданию на условиях анонимности, что один из пунктов этого плана – собрать 52 письма от депутатов-консерваторов, чтобы вынести премьер-министру вотум недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Великобритании не везет с премьер-министрами.

    Коментарии (15)
    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

    Коментарии (10)
    28 апреля 2024, 19:09 • Новости дня
    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

    Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

    Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

    Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (33)
    28 апреля 2024, 17:03 • Новости дня
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, заявил в воскресенье председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

    «Да, наши отношения с США нужно пересмотреть. Если мы стратегические партнеры Америки, то наши граждане должны свободно въезжать в эту страну, между двумя странами должны существовать свободная торговля и прямое авиасообщение», – сказал он на брифинге.

    При этом, по его словам, «умолять об этом Грузия не будет».

    «Дружба не может существовать только на словах, – сказал Мамука Мдинарадзе. – Мы подписали (Хартию) стратегического партнерства 15 лет назад, а до сих пор не выросли инвестиции из Америки и нет прямого авиасообщения».

    По его словам, после того, как Грузия примет закон «О прозрачности иностранного влияния», все узнают, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

    Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили предложил США переговоры за закрытыми дверями, чтобы снять недопонимания по поводу якобы внешнеполитического разворота Грузии.

    «Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он журналистам.

    Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».

    «Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    «Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.

    По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».


    Коментарии (10)
    29 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Курбонов работал на стройке в Москве

    Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Денис Тельманов

    Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, сообщил сотрудник хостела, где проживал задержанный.

    «Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», – приводит слова сотрудника хостела РИА «Новости».

    Он добавил, что хостел рассчитан на 3 тыс. человек и его сотрудники «не могут знать всех в лицо».

    Отмечается, что до ареста в рамках уголовного дела о теракте Джумохон Курбонов был подвергнут административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство вместе со своим братом Сухробом, о причастности которого к теракту не сообщалось.

    По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Он был арестован до 22 мая.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

    Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области.

    По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.

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    Италия недовольна передачей российских активов Ariston во временное управление «дочке» Газпрома, которая также получила и производственные мощности Bosch. Работа фабрик этих двух концернов в России была приостановлена после начала СВО. Почему же решение передать управление фактически брошенными заводами российской компании вызвало негативную реакцию Рима и как будет действовать Москва с другими простаивающими активами компаний из недружественных стран? Подробности

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    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

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    Днепровская флотилия получит поддержку с воздуха

    На юге России продолжается процесс укрепления водных рубежей. Днепровская военная флотилия получит десантно-штурмовые вертолеты, батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион. Эксперты отмечают, что данные изменения позволят нарастить не только оборонительный потенциал флотилии, но и наступательный. Какие именно преимущества получат ВС России в южных районах Днепра? Подробности

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    Оправдание Вайнштейна стало подарком для Трампа

    Продюсер Харви Вайнштейн, с которого началась серия разоблачений серийных насильников в американской элите, был экстренно госпитализирован после того, как суд отменил его приговор в 23 года тюрьмы из-за «вопиющих нарушений». Согласно популярной теории заговора, Вайнштейна защищают власти США. В реальности пересмотр его дела выгоден Трампу. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

      29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

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    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

      Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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