29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.2 комментария
В НАТО захотели создать учебные миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке
El Pais: НАТО хочет создать учебные миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке
НАТО работает над новой стратегией для Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, в рамках которой альянс будет стремиться к усилению политического и дипломатического диалога с регионами, а также рассмотрит возможность открытия учебных и консультативных миссий в ряде стран, сообщили испанские СМИ.
Как пишет El Pais, новая стратегия должна быть направлена на то, чтобы отойти от образа НАТО как организации, действующей по двойным стандартам, и вместо этого выстроить более партнерские отношения со странами региона. Альянс осознает, что нестабильность в этих регионах напрямую влияет на его собственную безопасность, приводя к миграционному давлению и другим угрозам, передает ТАСС.
Отмечается, что в рамках новой стратегии НАТО рассмотрит возможность открытия учебных и консультативных миссий в странах, которые сами запросят такую помощь. Иордания и Мавритания уже выразили свою заинтересованность в такой инициативе.
Новая стратегия НАТО основана на рекомендациях независимых экспертов, которые призвали альянс к более активному участию в регионе. Издание уточняет, что западные миссии по военному содействую в регионе Сахель имели весьма сомнительные результаты, но обращает внимание на оказываемое там влияние России и Китая. НАТО считает, что безопасность организации тесно связана с обстановкой на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в материале.