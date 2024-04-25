На выставке «Россия» обсудили будущее отечественного спорта

«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% граждан России были вовлечены в систематические занятия физкультурой и спортом. Сегодня в стране у нас примерно 56% населения регулярно занимаются спортом - порядка 75 млн человек. Почему они это делают? Мы знаем, что постоянная регулярная физическая активность, она действительно способствует увеличению продолжительности жизни. По данным исследований, каждый час бега в сутки продлевает жизнь на 5-7 часов. Призываю всех, проверьте сами, у вас точно получится, продлите свою жизнь! Глава государства в Послании Федеральному Собранию также отметил, что средняя продолжительность жизни в России уже превысила 73 года. Мы вернулись на допандемийный уровень и будем продолжать комплексно работать над его повышением», – рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что с 2022 года граждане получили право на налоговый вычет за занятия в тренажерном зале и другие физкультурно-оздоровительные услуги. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться этим инструментом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С 2024 года стало гораздо удобнее и выгоднее – появился упрощенный порядок оформления. Пользуясь нашей большой аудиторией, хотел еще раз обратить на это внимание, увеличились лимиты для социальных вычетов до 150 тыс. рублей в год. Это отличный стимул, поэтому все идем в зал!» – подчеркнул вице-премьер.

Министр спорта Олег Матыцин поделился планами по развитию спорта и рассказал о потенциальных федеральных проектах, которые могут быть приняты.

«Сегодня тема спорта и физической культуры входит в состав национального проекта «Демография» в качестве федерального проекта «Спорт - норма жизни» и помимо этого присутствует в составе восьми национальных проектов. В перспективе Минспорт России видит важность сохранения спорта в нацпроектах. Нынешняя геополитическая ситуация позволила России консолидировать свои усилия по поиску развития новых путей и форматов, что оказалось даже эффективнее. Нами был проработан национальный проект «Спорт России», в состав которого войдут три федеральных проекта: «Спорт – норма жизни», «Спортивный резерв» и «Многополярный спортивный мир», – отметил министр.

Он подчеркнул, что федпроект «Спорт – норма жизни» стал полноценным брендом, который объединяет более 80 млн человек на спортивных объектах, в секциях и на площадках.

Сегодня в системе спортивной подготовки работает более 4 тыс. организаций, на их базе проходят обучение более 2,8 млн человек. Все больше людей по всей стране, особенно молодежи, вовлекается в комплекс ГТО, возрожденный по инициативе Президента. По словам Чернышенко, в системе ГТО зарегистрировано уже порядка 22 млн человек, более 10 млн успешно сдали нормативы и получили знаки отличия. В регионах функционируют около 2,6 тыс. центров тестирования.

Чернышенко рассказал, что правительство системно развивает спортивную инфраструктуру и создает условия для занятий спортом всем возрастным группам. Так, в России действуют порядка 350 тыс. спортивных сооружений. «В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» создаются модульные спортзалы и «умные» спортивные площадки, а также объекты спорта в рамках государственно-частного партнерства. Владимир Путин объявил, что до 2030 года во всех регионах России будет построено 350 новых, высокотехнологичных объектов спорта. На эти цели предусмотрено более 65 млрд рублей», – пояснил он.

Зампред правительства отметил, что несмотря на внешние вызовы, спорт высоких достижений в России динамично развивается, а также создаются новые форматы международных спортивных соревнований. Так, ключевым инновационным спортивным событием 2024 года стали первые «Игры Будущего», проводятся такие соревнования, как Игры стран БРИКС, Игры Дружбы, Игры стран СНГ, на 2025 год запланированы Российско-Китайские молодежные игры. Продолжается общая работа на площадке Союзного государства – с 2020 по 2023 годы прошло порядка 1,7 тыс. совместных мероприятий России и Белоруссии.