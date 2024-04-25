Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
Претензии к собственникам приватизированных предприятий, которые успешно работают и помогают обеспечивать национальную безопасность России, неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.
«Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).