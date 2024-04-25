Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий

Tекст: Дарья Григоренко

«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.

«Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.

Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).