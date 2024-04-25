Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Суд приостановил права нидерландской X5 в отношении ее российской «дочки»
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга России о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр Икс 5», сообщает пресс-служба компании.
X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заявила, что данное решение суда не повлияет на торговые операции компании на территории России, передает ТАСС.
Ретейлер отмечает, что суд удовлетворил заявление в полном объеме.
Как отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, имущественным и земельным отношениям Сергей Гаврилов, подобных прецедентов в российских судах ранее не было.