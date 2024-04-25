Грузия обвинила ультралибералов в «большевистском походе» против христианских ценностей

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«С особым энтузиазмом так называемые либералы борются с христианством. Между ними и большевиками единственное различие в том, что у большевиков главным средством борьбы был молот, а у либералов это – пропаганда. В условиях тотального контроля над СМИ это оружие намного сильнее», – заявил глава правительства Грузии на конференции консервативных сил в Будапеште.

По его словам, либеральные силы взяли на особый прицел в Грузии церковь.

«Так называемые либералы на днях попытались изменить концепцию нашей национальной идентичности – «Отечество, язык, вера», изъяв слово «Вера», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Он отметил пагубное воздействие пропаганды на западные устои, сказав, что «по социологическим опросам в США и в некоторых странах Европы около 20% населения в возрасте от 18 до 25 лет провозглашают себя представителями ЛГБТ».

По его словам, целью либералов является также «расшатывание государственного суверенитета».

Ираклий Кобахидзе заявил, что пока «Грузии удается успешно защищать национальную и религиозную идентичность и традиционные ценности».

«Однако вызовы сложнейшие, так как ультралибералы стараются расшатать устои нашего государства и общества распространением своей идеологии. В ответ парламент Грузии инициировал проект изменений в Конституцию, чтобы защитить семейные ценности и интересы несовершеннолетних», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе также назвал вступление Грузии в Евросоюз «главным внешнеполитическим приоритетом Грузии и ее народа».

«Уверен, что скоро мы совместно сможем строить Европу, основанную на прочных ценностях», – заявил премьер-министр Грузии.