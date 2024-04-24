Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.36 комментариев
Моор назвал даты пика паводка в Тюменской области
Моор: В трех населенных пунктах Тюменской области ожидают максимальный уровень половодья
В трех населенных пунктах Тюменской области ожидается максимальный уровень половодья с 26 апреля по 1 мая, заявил глава региона Александр Моор на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Максимальный уровень воды ожидается в селе Коркино Упоровского района 26 апреля, там находится первый гидропост по течению реки Тобол. В последние сутки он там вырос на 73 сантиметра, сказал губернатор, передает ТАСС.
В райцентре Упорово ожидается максимально высокий уровень воды 28 апреля. В городе Ялуторовск ожидается пик 1 мая, отметил он.
Ранее президент в ходе совещания заявил, что необходимо регулярно докладывать о восстановлении жилья после половодья.