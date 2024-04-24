Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.0 комментариев
Адвокат Ефремова опроверг сообщения об отказе актеру в УДО
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что информация об отказе в УДО его подзащитному не соответствует действительности.
По его словам, данная информация является «очередной уткой», никаких документов на УДО еще не подавали, передает ТАСС.
При этом адвокат напомнил, что право на такое ходатайство появится у него только в конце марта.
Напомним, что Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области за ДТП, в котором погиб человек. Ранее в СМИ появилась информация, что суд отказал ему в УДО из-за нарушения режима.