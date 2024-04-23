Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошёл на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости».



Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

Евгений Яковлев – известный радиоведущий.



