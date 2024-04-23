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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    23 апреля 2024, 22:25 • Новости дня

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

    Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинская ПВО деградирует, у ВСУ не хватает ЗРК, нет запаса ракет. Это позволяет ожидать роста эффективности ударов ВС РФ по логистической инфраструктуре и военным складам противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Анпилогов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

    Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

    По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

    «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

    Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

    «У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

    Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

    Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

    При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.

    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

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    22 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как бойцы российской дальневосточной 155-й бригады морской пехоты водружали флаг в освобожденной Новомихайловке.

    Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    23 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году

    Орбан увязал урегулирование конфликта на Украине с выборами в США и ЕС

    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если выступающие за мир кандидаты одержат победы на выборах в Европарламент и президентских выборах в США, конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан не исключил, что итоги выборов в ЕП приведут к замедлению или остановке «военных решений в Европе». В случае победы в США «миролюбивого кандидата» будет получена «поддержка от Америки», сказал Орбан, имея в виду Дональда Трампа. Орбан признал, что сейчас и в ЕС, и в США преобладает мнение о необходимости поддерживать военные действия на Украине, передает ТАСС.

    «Вместо того чтобы с самого начала дать понять в Брюсселе, что это не наша война, вместо того чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран отправляют на войну все больше и больше оружия и денег», – сказал он, отметив, что Европа «направила в общей сложности около 100 млрд евро».

    Орбан осудил руководство ЕС, которое поступает «так, будто проигрывает в карты». По его словам, европейские политики «повышают ставки» в надежде отыграться, хотя из-за их действий возникает угроза «втянуть в войну всю Европу». «Так что дела обстоят не лучшим образом как в Америке, так и в Европе», – заявил он.

    Напомним, Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.

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    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    В США предположили варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    В США предположили варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 11:35 • Новости дня
    Эксперты NYT сочли нереалистичным план Украины вернуться к границам 1991 года

    Эксперты New York Times сочли нереалистичным план Украины вернуться к границам 1991 года

    Эксперты NYT сочли нереалистичным план Украины вернуться к границам 1991 года
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты в США сомневаются в возможности Украины вернуть себе границы 1991 года, пишет газета The New York Times.

    По данным издания, к окончанию конфликта страна будет меньше, зато сможет сохранить большую часть своей территории, чтобы интегрироваться в Европу экономически и стратегически, передает ТАСС.

    Обозреватели New York Times также подчеркнули, что Украине «будет крайне сложно вернуть себе все территории, которые она потеряла в 2014 году».

    В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.

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    23 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из минометов сдавшихся ВС России военных

    ВСУ обстреляли из минометов своих военных, сдавшихся ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ открыли минометный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам, рассказал пленный украинский боец Андрей Бабенко.

    По его словам, когда их выводили из окопов, то по ним стал работать украинский миномет, после чего российские военные приказали им лечь и пытались защитить от обстрела, передает ТАСС.

    Бабенко добавил, что после обучения в Англии его отправили на передовую под Лиман, а когда его подразделение понесло большие потери, их перебросили на другие позиции. Пленный рассказал, что при очередном обстреле он спрятался в блиндаж, где их взяла в плен штурмовая группа.

    Ранее трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен ВС России.

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    23 апреля 2024, 09:04 • Новости дня
    ВСУ стали наносить ложные надписи о гражданских в Часовом Яре

    Марочко: ВСУ наносят ложные надписи о гражданских в Часовом Яре, чтобы осложнить штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ массово наносят на строения Часова Яра ложные надписи о присутствии там гражданских, чтобы осложнить российским войскам штурм города, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре ВСУ начали массово наносить на входные двери подъездов предупреждения о том, что там находятся мирные граждане, что в большинстве случаев не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что таким образом ВСУ пытаются осложнить освобождение данного населенного пункта, ставя под серьезную угрозу жизни гражданских.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении.

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    23 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одессе

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщает пресс-служба Сил обороны Юга страны.

    Известно, что в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, количество и тип поврежденных объектов не уточняются, передает ТАСС.

    Ранее на Украине назвали область с самой сложной ситуацией в энергетике.

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    23 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Средства ПВО Украины и склад поражены в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные жителей города.

    По его словам, ударом уничтожены средства ПВО и, вероятнее всего, склад с боекомплектом для них, передает РИА «Новости».

    Ранее объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в Одессе.

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