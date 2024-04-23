Любимова рассказала о гонорарах авторов фильма «Мастер и Маргарита»

Глава Минкульта: Покинувшие Россию создатели фильма «Мастер и Маргарита» не получают гонорары от проката

Tекст: Вера Басилая

Любимова считает несправедливым, что из-за постов «одного человека, который уехал из страны», зрители могут лишиться картины, а команда, снимавшая фильм «Мастер и Маргарита», своего детища, передает ТАСС.



По ее словам, проект заканчивала команда продюсеров, менялся сценарий и команда. Любимова подчеркнула, что давно было принято решение, что фильмы, получившие удостоверение, должны выходить в прокат, ведь над картиной работали более 200 человек, для них всех это «общий ребенок».

Ранее сообщалось, что кассовые сборы картины «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина составили более 2 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общественность требовала возбудить уголовное дело против режиссера Михаила Локшина за дискредитацию Российской армии.



