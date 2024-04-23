Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Любимова рассказала о гонорарах авторов фильма «Мастер и Маргарита»
Глава Минкульта: Покинувшие Россию создатели фильма «Мастер и Маргарита» не получают гонорары от проката
Никто из авторов, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова, но покинули Россию, не получают гонорары от его проката, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».
Любимова считает несправедливым, что из-за постов «одного человека, который уехал из страны», зрители могут лишиться картины, а команда, снимавшая фильм «Мастер и Маргарита», своего детища, передает ТАСС.
По ее словам, проект заканчивала команда продюсеров, менялся сценарий и команда. Любимова подчеркнула, что давно было принято решение, что фильмы, получившие удостоверение, должны выходить в прокат, ведь над картиной работали более 200 человек, для них всех это «общий ребенок».
Ранее сообщалось, что кассовые сборы картины «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина составили более 2 млрд рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что общественность требовала возбудить уголовное дело против режиссера Михаила Локшина за дискредитацию Российской армии.