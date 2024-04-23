Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одессе

После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.14 комментариев
После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.14 комментариев
Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.13 комментариев
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.9 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета
Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».
По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.
Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове
«Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
«Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.
Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.
«Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.
В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.
«Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.
Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.
Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу
По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.
Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.
Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.
Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».
Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.
Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».
Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове
По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».
Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.
О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».
Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.
Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.
Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.
Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.
Уточняется, что в тайниках находились 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.
Кроме того, силовиками обнаружено более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
Помимо прочего, в местах хранения была найдена нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.
ФСБ изъяла 612 применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов SIM-боксов.
Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».
Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.
По его словам, у российских военных в Авдеевке состоялся реальный успех, это факт, передает ТАСС.
Напомним, в апреле ВСУ потеряли существенную часть позиций у сел Новокалиново и Очеретино под Авдеевкой. Сама же Авдеевка, которая за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из их главных укрепрайонов, перешла под контроль российских военных 19 апреля.
Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59
Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».
В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».
Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».
Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.
Кимаковский: ВСУ пытаются небольшими группами уйти из Очеретино по обстреливаемой дороге
По его словам, в Очеретино окончательно разбита одна из наиболее многочисленных бригад ВСУ, оставшиеся небольшими группами пытаются выходить из населенного пункта по одной простреливаемой дороге, передает ТАСС.
Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов).
Отмечается, что штурмовая группа под командованием офицера с позывным «Саваль» успешно провела разведку боем, в ходе которой выявила позиции украинских военных, передает РИА «Новости».
Также уточняется, что нескольких украинских боевиков удалось взять в плен.
Ранее российские снайперы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен четырех националистов.
El Pais: Танки Leopard не помогли Украине на фронте из-за господства России в воздухе
По данным издания, польза Leopard в зоне боевых действий нулевая, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской, передает ТАСС.
Также опрошенные военные отмечают неблагоприятную ситуацию в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая является «зеркалом слабости» украинской армии перед лицом российского господства на фронте.
Кроме того, в бригаде наблюдается небывалая ротация кадров, за последний год сменилось четыре командира.
По данным издания, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, но они будут неопытными, в то время как российские военные накопили опыт и вооружение. Лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ, отмечают источники издания.
Кимаковский: Освобождение Новомихайловки приближает окружение Угледара
По его словам, Новомихайловка имеет стратегическую важность, ее освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ и приближает окружение Угледара, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.