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    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    9 комментариев
    23 апреля 2024, 08:12 • Новости дня

    Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одессе

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одессе, сообщает пресс-служба Сил обороны юга страны.

    Известно, что в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, количество и тип поврежденных объектов не уточняются, передает ТАСС.

    Ранее на Украине назвали область с самой сложной ситуацией в энергетике.

    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

    Коментарии (25)
    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    22 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов

    Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звание Герой России посмертно присвоили участникам специальной военной операции (СВО) Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – бойцам с позывными Мечта и Свят, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

    Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.

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    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

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    22 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг России после взятия населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки, сообщили российские военкоры.

    О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».

    Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.

    Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

    Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.

    Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 08:41 • Новости дня
    ФСБ нашла схроны с иностранным оружием и нацистской символикой в Авдеевке

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке.

    Уточняется, что в тайниках находились 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.

    Кроме того, силовиками обнаружено более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

    Помимо прочего, в местах хранения была найдена нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.

    ФСБ изъяла 612 применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов SIM-боксов.

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    22 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как бойцы российской дальневосточной 155-й бригады морской пехоты водружали флаг в освобожденной Новомихайловке.

    Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.

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    22 апреля 2024, 10:50 • Новости дня
    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России
    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что взятие Авдеевки в ДНР стало «реальным успехом» российского командования.

    По его словам, у российских военных в Авдеевке состоялся реальный успех, это факт, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле ВСУ потеряли существенную часть позиций у сел Новокалиново и Очеретино под Авдеевкой. Сама же Авдеевка, которая за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из их главных укрепрайонов, перешла под контроль российских военных 19 апреля.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    ВСУ начали пытаться небольшими группами уйти из Очеретино

    Кимаковский: ВСУ пытаются небольшими группами уйти из Очеретино по обстреливаемой дороге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР на Авдеевском направлении по дороге, обстреливаемой российской артиллерией, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Очеретино окончательно разбита одна из наиболее многочисленных бригад ВСУ, оставшиеся небольшими группами пытаются выходить из населенного пункта по одной простреливаемой дороге, передает ТАСС.

    Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов).

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    22 апреля 2024, 09:41 • Новости дня
    Штурмовики «Востока» захватили позиции ВСУ под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Два штурмовика группировки ВС России группы «Восток» в ходе разведки боем в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении вступили в бой с восемью солдатами ВСУ и захватили их укрепленные позиции, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что штурмовая группа под командованием офицера с позывным «Саваль» успешно провела разведку боем, в ходе которой выявила позиции украинских военных, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что нескольких украинских боевиков удалось взять в плен.

    Ранее российские снайперы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен четырех националистов.

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    22 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    El Pais: Танки Leopard не помогли Киеву из-за господства России в воздухе

    El Pais: Танки Leopard не помогли Украине на фронте из-за господства России в воздухе

    El Pais: Танки Leopard не помогли Киеву из-за господства России в воздухе
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Источник в украинской разведке заявил испанской газете El Pais о никчемной пользе на фронте танков Leopard, переданных Киеву Западом, из-за господства России в воздухе.

    По данным издания, польза Leopard в зоне боевых действий нулевая, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской, передает ТАСС.

    Также опрошенные военные отмечают неблагоприятную ситуацию в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая является «зеркалом слабости» украинской армии перед лицом российского господства на фронте.

    Кроме того, в бригаде наблюдается небывалая ротация кадров, за последний год сменилось четыре командира.

    По данным издания, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, но они будут неопытными, в то время как российские военные накопили опыт и вооружение. Лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ, отмечают источники издания.

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    22 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новомихайловки

    Кимаковский: Освобождение Новомихайловки приближает окружение Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взятие российскими силами села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении приближает окружение Угледара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, Новомихайловка имеет стратегическую важность, ее освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ и приближает окружение Угледара, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

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