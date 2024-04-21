Шольц в разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости не допустить эскалации

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В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
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Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.19 комментариев
По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».
В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.
«Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.
Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.
В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.
ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану
Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.
Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.
По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.
По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».
Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.
Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.
В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ
В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.
Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.
ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана
Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».
Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.
В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».
Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой
«Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.
«Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.
«Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.
Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.
Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.
Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.
Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.
«Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.
Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.
Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».
В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.
Российская сторона не получила никаких доказательств планов задержанных о шпионаже или их связей с представителями РФ. МИД расценивает данный демарш как провокацию, направленную на разжигание антироссийских настроений, дальнейшее разрушение двусторонних отношений, оправдание милитаризации и накачивания Украины вооружениями и военной техникой, сообщает ТАСС.
Ранее прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».
Tasnim заявило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано
Об этом заявили Tasnim и IRNA, передает ТАСС.
Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что беспилотники «летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны».
Иранские власти также сообщили, что нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».
Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках
По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».
Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».
Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.
Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.
Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.
США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации
Швейцария и Великобритания воздержались при голосовании, остальные страны СБ ООН проголосовали за подготовленный Алжиром документ, передает РИА «Новости».
Если бы рекомендация СБ была принята, предложение поступило бы в Генассамблею. Чтобы Палестину приняли в ООН как полноправного члена, за нее должны были бы проголосовать две трети стран ГА. Сейчас у Палестины статус наблюдателя.
Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США проголосовали против, так как Палестинская администрация не провела реформы, к которым призывает Вашингтон. По мнению США, эти реформы должны «помочь создать атрибуты готовности к государственности», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Вуда, «террористическая организация ХАМАС в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции».
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию, передает РИА «Новости».
Напомним, Госдеп заявлял, что «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН». Россия призывала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.
Около половины присутствовавших дипломатов покинули зал СБ ООН и не стали слушать выступление постпреда Израиля Эрдана
Эрдан выступал последним после голосования по вопросу о принятии Палестины в ООН. Свободных мест в зале СБ ООН почти не было, но перед его выступлением около половины присутствовавших, в основном из арабских стран, вышли из зала, передает ТАСС.
Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы», передает РИА «Новости».
Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.
Операции по поиску и извлечению тел погибших продолжатся в Хан-Юнисе, большая часть города сейчас лежит в руинах после нескольких месяцев израильских бомбардировок и тяжелых боев, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Тем временем, во время израильского рейда на лагерь беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан погибли не менее 14 человек.
Также сообщается, что Израиль начал вывод войск из сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
По словам Каца, «Братья-мусульмане» (исламистская организация, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это «изнасилования, убийства, осквернение трупов», передает РИА «Новости».
Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и вопрос доставки в сектор гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек.
Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля могли нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где базируются истребители F-14 производства США, передает РИА «Новости».
«Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков», – пояснил свою мысль Маск.
Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.
Премьер Польши Туск заявил о невозможности поделиться с Украиной ЗРК Patriot
Туск заявил об этом, комментируя призыв Берлина присоединиться к инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.
При этом Туск отметил, что Голландия уже заявила «по крайней мере» о «желании закупки, если кто-то захочет продать такую систему» для Украины.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вместе с уже поставляемой системой из Германии страны НАТО могут поставить Украине семь ЗРК Patriot.