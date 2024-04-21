СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».

Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.

По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.

Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.