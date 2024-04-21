Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
Мужчина застрелил 6-летнюю девочку из пневматического оружия в Наро-Фоминске Московской области во время стрельбы по алюминиевым банкам, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».
Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.
По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.
Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.