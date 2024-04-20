На выставке «Россия» зафиксировали рекорд по самой массовой зарядке в стране

Tекст: Кристина Цыцура

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила спортсменов, которые провели для посетителей зарядку, а также партнеров – движение «Здоровое Отечество».

Главным событием открытия стал массовый урок зарядки, который провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Спорт всегда в нашей стране был на первом месте. Здесь собрались и профессиональные спортсмены, и любители, и ребята, которые только недавно начали заниматься спортом. И сейчас мы все показываем, что спорт нас объединяет», – сказал Нагорный.

К нему присоединились другие известные спортсмены, а также гости выставки.

«Мы собрались здесь, в уникальном месте на планете Земля, где наши отцы и деды создали такую красоту, где можно воочию убедиться успеху прошлых поколений, увидеть успехи сегодняшнего дня и заглянуть в будущее», – отметил Вячеслав Фетисов.

Зарядка стала рекордной по массовости: в ней приняли участие 5773 человека. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный в Нижнем Новгороде в 2023 году (5598 человек).

Массовые зарядки будут проходить на выставке «Россия» каждую субботу в 11:00. Кроме того, на выставке состоится большое количество других спортивных мероприятий: забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года.



