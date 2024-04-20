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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 14:34 • Новости дня

    Пашинян заявил об уходе российских пограничников с постов в Тавушской области

    Пашинян заявил об уходе российских пограничников с постов в Тавушской области
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут посты в Тавушской области на границе с Азербайджаном.

    По словам Пашиняна, российские посты «появились в одной ситуации», а сейчас она «существенно изменилась», передает РИА «Новости».

    «Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница – признак мира», – сказал он, отметив, что теперь пограничники Армении и Азербайджана смогут своими силами осуществлять охрану границы.

    Накануне сообщалось, что Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы на участке в Тавушской области.

    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    19 апреля 2024, 18:03 • Новости дня
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области, заявили в аппарате армянского премьер-министра.

    Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».

    После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.

    МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 17:15 • Новости дня
    Ким Чен Ын начал регулярно использовать подаренный Путиным Aurus
    Ким Чен Ын начал регулярно использовать подаренный Путиным Aurus
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНДР Ким Чен Ын начал регулярно использовать для рабочих поездок автомобиль Aurus российского производства, который ему подарил президент России Владимир Путин, обратили внимание СМИ.

    Так, лимузин Aurus Senat был замечен во время визита северокорейского лидера на церемонию завершения строительства 10 тыс. квартир в районе Хвасон в Пхеньяне 16 апреля, передает «Газета.Ru».

    В феврале Ким Чен Ын стал первым лидером, получившим в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль Aurus.

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    18 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Берлин не захотел видеть Россию на церемонии по случаю освобождения концлагерей

    Берлин заявил о нежелательности участия России в церемониях по случаю освобождения концлагерей

    Tекст: Александра Юдина

    Российское посольство в Берлине получило уведомление от немецких властей о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, немецкие власти прислали уведомление о нежелательности участия российских представителей в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников фабрик смерти, передает ТАСС.

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    18 апреля 2024, 02:59 • Новости дня
    Пашинян захотел, чтобы близость Азербайджана радовала армянские села

    Пашинян заявил о желании добиться того, чтобы близость Азербайджана перестала пугать жителей армянских сел

    Пашинян захотел, чтобы близость Азербайджана радовала армянские села
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Армении хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

    На встрече с жителями села Киранц Тавушской области Пашинян заявил: «Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили: «В 50 м – Азербайджан», – не с тревогой, а говорили: «Как хорошо, что в 50 м – Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Арменпресс».

    Он признал, что не может дать стопроцентной гарантии, но заверил, что, «делая шаг за шагом», Армения «дойдет до 90 и более процентов». Без этих мер «в регионе будет новый взрыв», сказал он. По словам Пашиняна «последние 30 лет» в регионе была «эпоха беспредела». Он заявил: «Есть право, закон, линия, и мы становимся на этой линии». Это позволит Армении стать «в 100 раз сильнее», сказал Пашинян.

    На встрече с жителями приграничного с Азербайджаном села Беркабер Пашинян заявил, что не считает целесообразным проведение досрочных парламентских выборов до процесса демаркации границы. Он сказал, что власти хотят адаптировать страну и народ к меняющейся ситуации.

    Напомним, Пашинян заявил, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении, возможность обмена территориями маловероятна. Судя по заявлениям Пашиняна, речь идет о передаче под физический контроль Азербайджана ряда сел.

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    20 апреля 2024, 11:33 • Новости дня
    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Запада отсутствует стратегия выхода из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

    «У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

    По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

    «С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

    Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».

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    18 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 18 апреля повреждены четыре жилых дома, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что минувшей ночью системы ПВО в регионе обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей, среди которых были три метеозонда.

    В данный момент городские службы уже работают на месте происшествия. Специалисты оценят ущерб, нанесенный частным домовладениям, и приступят к ремонту.

    Накануне российская ПВО уничтожила три беспилотника в Ростовской области.

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    19 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посягательство Запада на российские активы является воровством с целью пополнения собственных карманов, Москва даст зеркальный ответ на эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В случае конфискации активов России Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, который предусматривает право на ответные меры, заявила дипломат, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом средств и имущества Запада, на которые могут распространяться ответные меры.

    Она также заявила, что Москва расценивает посягательство Запада на российские активы как «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», представляющее собой «эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России».

    Ранее в ЕС анонсировали обсуждение вопроса использования активов России для Украины.

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    19 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Александра Юдина

    Два летчика с военного самолета, который упал в Ставропольском крае, госпитализированы, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

    В своем Telegram-канале он указал, что двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения, им оказывается вся необходимая врачебная помощь.

    Также Владимиров добавил, что с места происшествия эвакуирован еще один летчик, он жив. Ведется поиск четвертого члена экипажа.

    Напомним, в Красногвардейском округе в поле упал самолет, летчики катапультировались.

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    19 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    В G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», говорится в заявлении, опубликованном после встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в Италии.

    Вместе с тем главы МИД стран G7 в очередной раз потребовали от России вывести свои войска с территорий, которые Запад считает украинскими, невзирая на референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    18 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами

    Член СПЧ Кабанов: Регулирование сферы выдачи языковых сертификатов предотвратит приезд в Россию мигрантов, не говорящих по-русски

    В СПЧ оценили инициативу Минобрнауки по сдаче русского языка мигрантами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение Минобрнауки об исключении коммерческих организаций из списка тех, кто может проводить экзамен по русскому языку для мигрантов, будет полезно для страны. Однако для регулирования этой отрасли необходимо принять дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее в Минобрнауки предложили усилить контроль за проведением экзамена по русскому языку для иностранцев.

    «Данное решение Минобрнауки – это первый шаг в наведении порядка в сфере выдачи языковых сертификатов. В первую очередь такие меры позволят не допустить в нашу страну людей, не знающих русского языка», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Однако этих норм все равно может быть недостаточно. Во-первых, сам экзамен не должен представлять из себя заучивание. В его рамках надо проверять реальную языковую подготовку человека. Также в проверяющую комиссию необходимо включить представителей общественных организаций и сотрудников МВД», – отмечает собеседник.

    «В совокупности эти меры позволят не допустить в Россию людей, которые не знают наши законы, культуру и язык. Сюда будут приезжать контактные мигранты. Кроме того, жесткое регулирование данной сферы снизит число тех, кто получает сертификаты сомнительным путем через серые схемы», – резюмировал Кабанов.

    Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководством вузов заявил о необходимости усиления контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, передает Telegram-канал ведомства.

    Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, касающихся регулирования этой сферы. В частности, в срок до 1 мая 2024 года необходимо исключить коммерческих партнеров из процедуры. Такие организации больше не должны допускаться к работе по организации экзамена и выдаче сертификатов.

    Также министр поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена. Сейчас такое право имеют девять высших образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы.

    Кроме того, Фальков призвал усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. Он отметил, что при выявлении нарушений надо незамедлительно информировать правоохранительные органы и отстранять от работы лиц, допустивших нарушения.

    Коментарии (6)
    19 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Глава МИД Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Лавров: Никакой веры Киеву нет
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, тогда как Киев не единожды нарушал договоренности, веры им нет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, на нынешнем этапе и президент Владимир Путин, и представители Кремля повторяют, что готовы ли мы к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры, к тому же им (Киеву) нет никакой веры, передает радио Sputnik.

    Также Лавров добавил, что западным странам стоит понять, что Россия не боится ситуации, когда ее хотят победить и уничтожить.

    Ранее в ЕС заявили, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    19 апреля 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса

    Политолог Федорова: Молодежь и предприниматели стали фундаментом поддержки партии «Новые люди»

    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партию «Новые люди» поддерживают молодые избиратели и предприниматели, она показывает на выборах результат на уровне ЛДПР и КПРФ. А объявленное в пятницу объединение с «Партией Роста» создаст политическое движение, кторое будет представлять интересы состоявшихся и начинающих предпринимателей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Партия «Новые люди» сумела прочно войти в политическую жизнь России, заняв в ней равное место с ЛДПР и КПРФ. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, им удалось «нащупать» своего избирателя. Они работают с талантливыми, неординарными личностями, придерживающихся либеральных взглядов на экономику», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во-вторых, партия сумела показать способность к применению интересных и современных подходов к избирательным кампаниям. Руководство «Новых людей» творчески подходит к пиару своих выдвиженцев и, как показала практика, им даже удается достигать неплохих успехов на региональном уровне», – отмечает она.

    «В рамках президентской гонки партия тоже продемонстрировала хороший результат. Владислав Даванков уверенно смотрелся на фоне своих более старших оппонентов. Все это по достоинству оценила российская молодежь, которая и становится фундаментом поддержки «Новых людей». Однако ею электорат партии не ограничивается», – считает собеседница.

    «За нее голосуют те граждане, которым важно внимание к предпринимательству. Как правило, они имеют собственный бизнес и в целом придерживаются активной позиции по жизни. В этой связи особого внимания заслуживает состоявшееся объединение «Новых людей» с «Партией Роста», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что «Партия Роста» всегда ассоциировались как сила, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. Слияние двух организаций открывает перед объединенной политической силой новые возможности. Мы получили политическую партию, способную представлять интересы как начинающих, так и состоявшихся предпринимателей», – резюмирует Федорова.

    Ранее в Москве состоялся съезд партии «Новые люди». В ходе мероприятия ее лидер Алексей Нечаев сообщил, что организация объединяется с «Партией Роста». Он подчеркнул, что сотрудничество двух партий началось еще в 2023 году. За это время союз успел зарекомендовать себя крайне эффективно и действенно.

    Руководителем политсовета станет лидер «Партии Роста» Борис Титов. По его словам, в орган войдут не только те предприниматели, которые успели зарекомендовать себя в рамках политической сферы, но и люди извне. Первое заседание планируется провести уже в конце мая.

    «Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект и другие. Кроме этого, продолжим работу в партнерстве со Столыпинским институтом над новой моделью развития экономики. Нам всем надо понять, что ждет нас в будущем. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», – подчеркнул Титов.

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