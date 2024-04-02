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    Мнения
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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня

    При обстреле ВСУ Белгорода пострадали десять человек

    Гладков: После двух обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено более 200 квартир, пострадали десять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 200 квартир и почти 100 автомобилей повреждено в Белгороде после двух обстрелов со стороны Украины, пострадали десять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Согласно данным в Telegram-канале Гладкова, в понедельник по семи районам Белгородской области было совершено шесть атак с помощью беспилотников, пострадали десять человек, из них пятеро – в больницах. Повреждены 39 многоквартирных домов, есть повреждения в 41 частном домовладении, 15 объектах и 114 автомобилях.

    По словам Гладкова, ВСУ дважды обстреляли Белгород: пострадали десять человек, в больнице – пять пострадавших, пять человек отпущены домой, разрушения выявлены в 237 квартирах, девяти частных жилых домовладениях, повреждены 97 автомобилей.

    Губернатор добавил, что было атаковано село Журавлевка 29 снарядами и дроном-камикадзе. Над селом Долбино системой ПВО сбит украинский беспилотник. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в восьми населенных пунктах района.

    Атакам ВСУ, как уточнил Гладков, подверглись восемь из 21 района области, киевским режимом было выпущено минимум 48 боеприпасов и использовано для обстрелов шесть дронов.

    Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

    1 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

    Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

    Польские СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) САО 2С42 «Лотос», утверждает польское издание Interia.

    Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».

    Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

    Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

    Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

    Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.

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    2 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    @ REUTERS/Antonio Bronic

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированной украинскими властями нехватки продовольствия.

    По его словам, из-за сокращения подвоза продуктов питания в Харькове наблюдается снижение их количества. Это вынуждает людей покидать город. Эксперт не исключает, что такая ситуация создается умышленно, чтобы спровоцировать массовый отток населения, передает ТАСС.

    Киселев также отметил, что на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, создавая километровые очереди. Кроме того, ВСУ проводят рейды по брошенным квартирам, грабя их.

    По информации из подполья, в центре Харькова наблюдается скопление военнослужащих из националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

    Ссылаясь на данные местных жителей, представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что «азовцы» передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, особенно активны они в вечернее время.

    Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что на данный момент нет необходимости в эвакуации жителей города, несмотря на серьезные проблемы с энергоснабжением.

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    1 апреля 2024, 19:32 • Новости дня
    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке

    Кривонос: Залужного могли заставить молчать о причине отставки

    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке
    @ Kaniuka Ruslan/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могли оказывать давление, чтобы он не раскрыл истинную причину своего увольнения, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

    По словам Кривоноса, реальную причину могут знать только сам Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, однако ни тот ни другой не расскажет об этом, передает РИА «Новости».

    «Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – полагает Кривонос.

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    2 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    Украинские БПЛА атаковали предприятия в Татарстане
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе предприятий нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что все службы находятся в повышенной готовности, передает ТАСС.

    Накануне российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

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    2 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче

    МИД: Кровавая инсценировка в Буче была топорно выполнена Киевом

    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче
    @ Paul Grover/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Кровавая инсценировка якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области была топорно выполнена режимом Владимира Зеленского и его западными кураторами, заявила официальный представитель МИД.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.

    Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.

    Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.

    Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.

    Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа. «Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.

    Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как на Востоке подрывают пропаганду Запада о Буче.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    2 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Часов Яр, который с 2014 года был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России находятся в километре от Часова Яра, что создает серьезные проблемы для ВСУ. Он добавил, что город служил логистическим центром, там располагались склады, укрепления и центр обеспечения, также туда привозили свежие подразделения, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил, что под контролем ВС России находятся практически все дороги к Часову Яру, что в скором времени лишит его стратегического значения для ВСУ.

    Кимаковский также отметил, что в ближайшее время в ДНР ожидаются бои за Часов Яр.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 09:09 • Новости дня
    Возросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге

    Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге выросло до шести человек

    Возросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек, сообщили в оперативных службах.

    Также известно, что в результате атаки были повреждены окна в трех зданиях общежития, передает ТАСС.

    Сообщается, что среди пострадавших двое подростков.


    Напомним, два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Кроме того, украинские дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.


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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полетов беспилотников, которые атакуют объекты на территории России, сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов.

    Как приводит телеканал слова источника, полеты заранее определяются с союзниками Украины, беспилотник следует плану полета, что позволяет наносить удары по целям с точностью до нескольких метров, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее во вторник два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

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    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    Коментарии (12)
    2 апреля 2024, 08:10 • Новости дня
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что благодаря совместной работе с таможенниками пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.

    По данным представителей ФСБ, во время досмотра автомобиля на МАПП «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ обнаружили 27 самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7, передает РИА «Новости».

    Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов.

    Также в ФСБ уточнили, что причастный к преступлению уже задержан. Представители службы заверили, что организаторов и соучастников привлекут к уголовной ответственности.

    Накануне ФСБ задержала потенциального террориста в Ростовской области.

    Коментарии (15)
    2 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, фортификационные сооружения, траншеи, минные заграждения и другие инженерные работы в районе Купянска либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии, строительная техника уже перебазирована в Харьков, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и инженерные подразделения ВСУ. Он не исключил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска в случае наступления ВС России.

    Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    Коментарии (13)
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