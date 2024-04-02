При обстреле ВСУ Белгорода пострадали десять человек

Гладков: После двух обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено более 200 квартир, пострадали десять человек

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Гладкова, в понедельник по семи районам Белгородской области было совершено шесть атак с помощью беспилотников, пострадали десять человек, из них пятеро – в больницах. Повреждены 39 многоквартирных домов, есть повреждения в 41 частном домовладении, 15 объектах и 114 автомобилях.

По словам Гладкова, ВСУ дважды обстреляли Белгород: пострадали десять человек, в больнице – пять пострадавших, пять человек отпущены домой, разрушения выявлены в 237 квартирах, девяти частных жилых домовладениях, повреждены 97 автомобилей.

Губернатор добавил, что было атаковано село Журавлевка 29 снарядами и дроном-камикадзе. Над селом Долбино системой ПВО сбит украинский беспилотник. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в восьми населенных пунктах района.

Атакам ВСУ, как уточнил Гладков, подверглись восемь из 21 района области, киевским режимом было выпущено минимум 48 боеприпасов и использовано для обстрелов шесть дронов.

Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.