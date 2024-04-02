Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Шойгу: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на рубежах в зоне СВО
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на рубежах в зоне СВО
Украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении.
По словам министра, ВС России за месяц освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.
По данным оборонного ведомства, всего с начала года освобождено 403 кв. км территории.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска.