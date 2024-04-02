Спикер МИД Захарова заявила, что в Швеции забили тревогу из-за осознания вступления в НАТО

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что, согласно опросам, трое из пяти граждан старше 18 лет выступили против отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО, также полстраны «выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе».

По словам Захаровой, решение кабинета Ульфа Кристерссона о присоединении к альянсу поляризовало шведское общество, которое начинает осознавать серьезность ситуации.

Так, шведский эксперт Ян Гийу заявил ведущей политической газете страны Aftonbladet, что «как видимо, Швеция вела войну с США и потерпела разрушительное поражение».

Его мнение поддерживает колумнист Dagens Arena, заявивший, что «теперь Швеция становится вассалом США».

«Шведы прямо задают вопросы: «Выходит, что усилившееся военное присутствие НАТО и США в Швеции будет означать, что теперь Швеция втянута в военные противоречия между НАТО и Россией?... Начинают о чем-то догадываться», – иронично заметила дипломат.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что членство в НАТО принесло Швеции рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, совершенно не нужное народу Швеции.