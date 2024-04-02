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Отец террориста Мирзоева рассказал, что сын не ходил в мечеть
Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) Барот заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил.
В Telegram-канале Ruptly опубликовано интервью с отцом Мирзоева, в котором он сказал, что за два дня до атаки на «Крокус» Далерджон позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске.
Также Барот Мирзоев отметил, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.
Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.
Напомним, источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.