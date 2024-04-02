Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.0 комментариев
Ростех представил отечественные силовые модули для электрозарядных станций
Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработал отечественные силовые модули для электрозарядных станций (ЭЗС), сообщила пресс-служба госкорпорации.
Модуль УЭСМ-30 мощностью 30 кВт может применяться в зарядных станциях для электромобилей (мощностью 30-150 кВт) и электробусов (мощностью 150-300 кВт), передает ТАСС.
Разрабатывается возможность использования модуля на электрических воздушных судах. Модуль работает в диапазоне температур от -40 до +75 градусов Цельсия.
Оборудование создано и выпускается на Уфимском приборостроительном производственном объединении (УПО) (входит в КРЭТ). Проект выполнен совместно с Уфимским университетом науки и технологий.
Помимо применения в ЭЗС, модуль может использоваться в составе передвижных мастерских для ремонта и обслуживания вооружения.
Ростех отмечает, что модуль УЭСМ-30 превосходит имеющиеся на российском рынке аналоги по своим характеристикам.
Ранее производство зарядных станций для электромобилей открыли в Рязанской области.