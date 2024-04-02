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    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    2 апреля 2024, 08:45 • Новости дня

    Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Часов Яр, который с 2014 года был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России находятся в километре от Часова Яра, что создает серьезные проблемы для ВСУ. Он добавил, что город служил логистическим центром, там располагались склады, укрепления и центр обеспечения, также туда привозили свежие подразделения, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил, что под контролем ВС России находятся практически все дороги к Часову Яру, что в скором времени лишит его стратегического значения для ВСУ.

    Кимаковский также отметил, что в ближайшее время в ДНР ожидаются бои за Часов Яр.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

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    1 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.

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    1 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Кимаковский: Несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики при поддержке ВКС, артиллерии и расчетов FPV-дронов смогли взять под контроль несколько стратегически важных и перспективных укрепрайонов ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    1 апреля 2024, 20:43 • Новости дня
    Рогов рассказал о проблемах ВСУ при использовании беспилотников

    Рогов: У ВСУ не хватает операторов для управления беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ имеют большое количество беспилотников, а необходимое число операторов для управления ими пока не подготовлено, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, у ВСУ много дронов, а нужное количество операторов они не подготовили, передает ТАСС. Рогов добавил, что на подготовку расчетов у украинских военных уйдет несколько недель.

    Рогов добавил, что ВСУ перешли к тактике «тотального минирования абсолютно всего» с помощью дронов «Баба-яга».

    Он рассказал, что ВСУ, не закончив первую линию обороны на Запорожском фронте, начали строить вторую линию, что для ВС России очень хорошо, потому что разрывы в участках достаточные для прохода нескольких десятков единиц тяжелой техники. Рогов рассказал также, что с украинской стороны наблюдается «определенный хаос».

    Ранее Рогов рассказал, что российские военные взяли под контроль два опорных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области.

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    2 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, фортификационные сооружения, траншеи, минные заграждения и другие инженерные работы в районе Купянска либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии, строительная техника уже перебазирована в Харьков, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и инженерные подразделения ВСУ. Он не исключил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска в случае наступления ВС России.

    Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

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    1 апреля 2024, 23:38 • Новости дня
    Режим воздушной опасности введен в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности, так как у границы региона замечены беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Артамонов пояснил в Telegram, что объявление «носит информационный характер», соответствующий режим не влияет «на нормальную жизнедеятельность» области.

    Напомним, в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА. Над Белгородской областью ранее было уничтожено 17 воздушных целей.

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    1 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

    По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.

    Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».

    Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.

    Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.

    Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.

    «Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.

    Ранее пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley.

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    1 апреля 2024, 22:33 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Губернаторы Воронежской и Курской областей Александр Гусев и Роман Старовойт предупредили жителей данных регионов об опасности атаки беспилотников.

    Гусев сообщил в Telegram, что в области «объявляется опасность атаки БПЛА». Он заверил, что «силы ПВО наготове».

    Старовойт в Telegram также объявил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что «силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки».

    Напомним, в понедельник ракетную опасность объявили в Белгороде. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силами ПВО сбито 17 воздушных целей. В результате украинской атаки пострадали девять человек.

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    1 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В США указали на вынужденное отступление ВСУ

    Полковник ВВС США Лейтон: Продвижение ВС России заставит ВСУ продолжить отступление

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что продвижение российских войск на Донбассе может привести к серьезному отступлению ВСУ и изменению линии фронта.

    Лейтон в интервью CNN отметил, что у России есть шанс воспользоваться успехами, достигнутыми за последние недели, особенно в районе Авдеевки и Харькова. По его словам, именно в этих местах украинская армия испытывает наибольшие трудности, и ей, скорее всего, придется отступать, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что есть вероятность наблюдать изменения на территориальной карте для Украины, а именно возможны изменения в расположении сил, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта.

    Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заяаил, что под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать.

    Напомним, ВС России прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    1 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Российское ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим, используя беспилотники самолетного типа, хотел устроить террористическую атаку. БПЛА были сбиты около 22.15 мск.

    Напомним, около 16.00 мск средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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