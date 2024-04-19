Волонтеры Победы провели мероприятия памяти о жертвах нацистского геноцида

Tекст: Валерия Городецкая

В разных регионах волонтеры провели возложения цветов, рассказали об ужасах войны на памятных мероприятиях и встретились с Героями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас нам как никогда важно говорить о событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, не забывать о тех ужасах, что пережил советский народ, и хранить память о погибших за свою Родину. Волонтеры Победы ежегодно присоединяются к мероприятиям Дня единых действий по всей стране. В эту дату представители Движения в регионах организуют памятные акции: в школах проводят уроки памяти, собирают информацию о памятных местах, посвящённых мирным жителям, которые погибли от рук нацистов, благоустраивают памятные места и воинские захоронения. Также в эти дни Волонтеры Победы возлагают цветы в память о жертвах геноцида и посещают ветеранов-узников концлагерей», – рассказала исполнительный директор движения Анастасия Рябова.

В Кировской области волонтеры встретились председателем местной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяной Карамзиной, пережившей блокаду Ленинграда.

В поселке Заполярный Ямало-Ненецкого автономного округа Волонтеры Победы провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» для учащихся старшей школы.

В Донецкой народной республике волонтеры движения вместе с активистами школьного отряда МБОУ «УВК 16 г. Донецка» провели для школьников урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

Волонтеры Победы Тюменской области провели церемонию возложения цветов у Вечного огня в память о жертвах геноцида советского народа, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны на исторической площади города.

В Москве Волонтеры Победы приняли участие в сопровождении высадки в рамках акции «Сад памяти». Учащиеся СОШ №1861 вместе с добровольцами Диной Шестаковой почтили память героя Великой Отечественной войны Германа Шакирова, с именем которого связан школьный военно-патриотический музей «Они сражались за Родину».