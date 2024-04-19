«Новые люди» объединились с «Партией роста»

«В России сложно создать политическую партию, но еще сложнее две партии объединить. Наша общая история началась 27 июня 2023 года. С тех пор мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. «Партия роста» и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», – сказал Алексей Нечаев на совместном съезде 19 апреля.

Лидер «Партии Роста» Титов отметил, что дал свое согласие возглавить федеральный политсовет «Новых людей», состав совета формируется.

«В него войдут, прежде всего, активные предприниматели как из «Партии роста», так и извне. Первое заседание федерального политсовета партии «Новые люди» мы планируем провести уже в конце мая», – сказал он.

«Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект и т. д. Кроме этого, продолжим работу в партнерстве со Столыпинским институтом над новой моделью развития экономики. Нам всем надо понять, что ждет нас в будущем. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», – подчеркнул Титов.

«Впереди у нас большая работа. Осенью состоятся выборы в Мосгордуму, муниципальная кампания в Петербурге, региональные и муниципальные выборы по всей стране. Мы пойдем на них под общим названием «Новые люди». По итогам выборов проведем еще один съезд, где окончательно утвердим название и обсудим изменения в уставе», – добавил Нечаев.