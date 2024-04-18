В Москве стартовал съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

В ходе мероприятия представители муниципального сообщества наметили планы работы на 2024-2025 годы, а также утвердили четвертого сопредседателя организации. Этот пост заняла глава Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко, сообщается на сайте ВАРМСУ.

В съезде принимают участие главы муниципалитетов из 89 регионов, члены Советов муниципальных образований (СМО).

В преддверии Дня местного самоуправления подведены итоги проектов, запущенных по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления, прошедшего в апреле 2023 года.

В рамках съезда заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев поблагодарил глав муниципалитетов за большой вклад в развитие территорий. Он также отметил консолидирующую роль ВАРМСУ, которая обеспечивает диалог федеральной, региональной и муниципальной власти.

«В преддверии профессионального праздника хочется отметить ежедневный труд муниципального сообщества на благо наших граждан. К муниципалам обращаются невзирая на полномочия, которые прописаны в законе, многочисленных подзаконных актах – к вам приходят, когда в доме нет воды, света или тепла, а также за решением других первостепенных для наших граждан вопросов», – отметил Грачев.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть ближе всего к людям. От ее открытости и готовности слышать граждан во многом зависит оперативность принятия решений на местах. Это большая ответственность, поэтому мнение муниципалов должны принимать во внимание на самых разных уровнях.

«Безусловно, остается множество вопросов, которые требуют проработки. Они будут обсуждаться и решаться совместно – в диалоге с муниципалитетами, региональными и федеральными властями», – добавил он.

Сопредседатель ВАРМСУ, глава города Тюмени Руслан Кухарук отметил, что за короткое время муниципальному сообществу удалось донести до федерального уровня власти те вопросы, которые волнуют сегодня руководителей и крупных городов, и небольших сельских поселений. Прямой диалог, который нацелен на повышение качества жизни в каждом муниципалитете, выстроен.

«И по поручению главы государства уже запущены проекты, ориентированные на развитие местного самоуправления. Это «Школа мэров», подготовка кадров для муниципалитетов новых регионов России, продолжается марафон ВАРМСУ «Муниципальный диалог». Все это делается для повышения качества жизни наших граждан. Впереди много задач, но вместе мы реализуем все эти планы», – отметил Кухарук.