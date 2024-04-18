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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    4 комментария
    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня

    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам

    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

    15 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс не исключил возможности нанесения ядерного удара по Ирану, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

    Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.

    Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    17 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Израиль отложил удар по Ирану

    Axios: Израиль планировал нанести удар по Ирану в понедельник

    Израиль отложил удар по Ирану
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тель-Авиве планировали нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но передумали, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как сообщил Axios источник в вашингтонской администрации, Израиль уведомил о своем решении США, однако неизвестно, «по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль. Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории.

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    15 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Израиле пообещали США ответить на атаку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, что у властей Израиля нет другого выбора, кроме как ответить на нападение Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Галант также подчеркнул, что Израиль не согласен с ситуацией, при которой Иран будет отвечать прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удары по объектам в Сирии, передает ТАСС.

    В свою очередь Остин отметил необходимость сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    18 апреля 2024, 09:36 • Новости дня
    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Спикер МИД Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден запретил Израилю нападать на Хайфу, с таким же успехом он мог бы запретить себе участвовать в выборах, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что запрет нападать на Хайфу установил человек, который направляет миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру.

    Захарова саркастично отметила, что с таким же успехом Байден мог бы запретить себе участвовать в выборах.

    Ранее в Белом доме заявили, что Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    15 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    Нетаньяху обвинил Иран в агрессии, угрожающей всему Ближнему Востоку
    @ Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

    «Непрямую и через своих террористических сателлитов, включая ХАМАС, Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку», – передает ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера.

    Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против «иранской агрессии», угрожающей миру во всем мире. Он поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку в отражении атак Ирана.

    В то же время генерал-майор запаса Армии обороны Израиля Узи Даян призвал нанести ответный удар по Ирану. «На нас напали. И я не думаю, что в этом столетии на кого-то нападали подобным образом», – заявил Даян.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.


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    15 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран не стремится к обострению военно-политической напряженности на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    При этом он подчеркнул, что, подтверждая свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, Иран примет более жесткие меры в отношении любых действий Израиля по пересечению красных линий Ирана на любом уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский эксперт Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что Израиль не будет самостоятельно отвечать на действия Ирана. Однако Тель-Авив может заручиться поддержкой США.

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    17 апреля 2024, 21:11 • Новости дня
    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю

    Спикер Джонсон: Проект помощи Украине и Израилю будет представлен в среду

    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что инициативы о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе будут представлены в Палате представителей в среду.

    Кроме того, будет обнародован законопроект по «продаже конфискованных российских активов» и касательно «санкций и противостояния России, Китаю и Ирану», сообщил Джонсон, передает ТАСС.

    Он добавил, что итоговое голосование по этим законопроектам планируется провести в субботу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    16 апреля 2024, 07:15 • Новости дня
    Минобороны Пакистана поддержало ответный удар Ирана по Израилю

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

    «Иран имеет право нанести ответный удар, так как Израиль атаковал здание консульства Ирана в Сирии, нарушив международное законодательство», – приводит ТАСС заявление главы оборонного ведомства исламской республики в эфире канала Geo TV.

    Министр также выразил опасение, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке затронет другие страны, в том числе и Пакистан. Он подчеркнул, что в этом случае «пламя войны охватит и государства, оказывающие поддержку Израилю».

    «Мы не желаем роста напряженности, но геноцид палестинского народа должен быть остановлен», – подчеркнул Асиф.

    Напомним, что вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку.

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    16 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях для распространения конфликта в Газе на весь регион

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль использует провокации, чтобы распространить конфликт в Газе на весь Ближний Восток, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Он отметил, что атака Ирана на Израиль стала следствием двойных стандартов Запада. Также она продемонстрировала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека, передает ТАСС.

    Эрдоган обвинил Тель-Авив в провокациях. По словам турецкого лидера, атака Израиля на посольство Ирана в Сирии, осуществленная в нарушение международного права, стала последней каплей.

    Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему региону.

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    15 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

    Патрушев заявил Ханегби о необходимости сдержанности на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в телефонном разговоре с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о недопущении эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в аппарате Совбеза России.

    Патрушев в разговоре с Ханегби отметил о необходимости проявления всеми сторонами сдержанности на Ближнем Востоке, он подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва весьма обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не соответствует ничьим интересам.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    16 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

    По его словам, если Израиль снова нападет, то получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим, ответ будет немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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