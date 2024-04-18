Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
В Кремле заявили о получении США выгоды от помощи Украине
США, выделяя Украине средства, провоцируют Киев на продолжение конфликта и получают выгоду для себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в связи с политическими разногласиями внутри США в Вашингтоне ищут разные пути продолжения военной помощи Киеву, передает ТАСС.
Песков пояснил, что при любых режимах оказания помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на «дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США».
Представитель Кремля добавил, что «американцы себя не забывают».
Любые режимы помощи обеспечивают тот факт, что большая часть выделяемых средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов государству.
При этом Украина должна за предоставляемую помощь воевать до последнего украинца. К тому же Киев за это еще и «обкладывают долгами». Такой подход Песков назвал излюбленной колониальной политикой США.
Ранее сообщалось, что новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Киеву 61 млрд долларов и ракеты ATACMS.