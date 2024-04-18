В Кремле заявили о получении США выгоды от помощи Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в связи с политическими разногласиями внутри США в Вашингтоне ищут разные пути продолжения военной помощи Киеву, передает ТАСС.

Песков пояснил, что при любых режимах оказания помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на «дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США».

Представитель Кремля добавил, что «американцы себя не забывают».

Любые режимы помощи обеспечивают тот факт, что большая часть выделяемых средств остается в ВПК США, потом выплачивается в виде налогов государству.

При этом Украина должна за предоставляемую помощь воевать до последнего украинца. К тому же Киев за это еще и «обкладывают долгами». Такой подход Песков назвал излюбленной колониальной политикой США.

Ранее сообщалось, что новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Киеву 61 млрд долларов и ракеты ATACMS.