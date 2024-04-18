Эксперт рассказал, какие данные можно извлечь с упавших дронов

Эксперт Борощук рассказал, какие данные могут извлечь с упавших дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Дроны могут раскрыть места своего пролета, координаты, ранее заложенные в полетный контроллер, для этого используется методология OSINT (разведка по открытым данным), сказал Борощук в беседе с «Газетой.Ru».

Установить точку запуска удается примерно в половине случаев. Извлечь информацию из дронов можно при помощи специального программного обеспечения. Это могут быть обычные программы для восстановления данных из поврежденной памяти и ПО для просмотра видео и фото.

При этом может использоваться специализированный софт, применяемый в криминалистике, а также программы, предназначенные для конфигурирования различных летающих устройств.

Также эксперт рассказал, что делать, если граждане находят обломки дрона. К ним не следует подходить и тем более трогать их, поскольку они могут взорваться. Нужно звонить местному участковому, в полицию и сообщать о находке. Также необходимо сообщать о дронах, если их заметили в воздухе. Эти данные могут быть очень важными, поскольку это могут быть разведывательные дроны.

Борощук отметил, что все 100% летящих с передовой дронов запеленговать невозможно, поскольку на пути полета есть множество контекста, который сложно учитывать.

В городских условиях контроль радиоэфира не получится особо применить, мешают вышки мобильной связи, Wi-Fi, есть множество ложных срабатываний.

Создать же невидимую границу, где можно было бы засекать все пролетающие дроны, также невозможно.

Ранее военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявлял, что киевский режим принялся копировать российские барражирующие дроны «Ланцет».