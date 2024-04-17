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    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

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    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

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    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня

    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях

    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

    15 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

    Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Астраханская область демонстрирует отличные показатели по целому ряду важных направлений. В регионе активно развиваются экономика, сельское хозяйство и логистические проекты. Неудивительно, что президент решил поддержать выдвижение действующего губернатора на новый срок, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и главы региона Игоря Бабушкина.

    «Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

    Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

    «Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

    «В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

    Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.

    «Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

    Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».

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    15 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил развитие Волгоградской области с главой региона Бочаровым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, который доложил главе государства об актуальных вопросах социально-экономического положения в регионе.

    Бочаров отметил, что в Волгоградской области социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание и поддержку оказывают семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста, бойцам СВО и их семьям, говорится на сайте Кремля.

    Губернатор добавил, что в экономике также устойчивая ситуация. «У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причем они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создает уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее», – сказал в ответ Путин.

    Ранее в понедельник Путин провел встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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    15 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин поддержал решение главы Волгоградской области идти на новый срок

    Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.

    «Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время», – сказал Путин на встрече с главой региона по ВКС, комментируя его просьбу о поддержке решения баллотироваться на новый срок в 2024 году, передает ТАСС.

    Ранее губернатор доложил главе государства об актуальных вопросах социально-экономического положения в регионе.

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    15 апреля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин пожелал успехов губернатору Астраханской области на предстоящих выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным пожелал ему успехов на выборах на новый срок. Встреча проходит в формате видеосвязи.

    Глава региона попросил российского лидера поддержать его выдвижение на новый срок. Он рассказал, что за пять лет регион провел большую работу, в частности удалось решить ряд вопросов.

    «В целом, Игорь Юрьевич, у вас все получается. Все никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов. Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов», – передает слова президента ТАСС.

    Глава государства добавил, что Бабушкин эффективно проявил себя в должности главы региона за прошедшие пять лет.

    «Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные», – отметил Путин, выслушав доклад Бабушкина.

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    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    15 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречи Путина с главами Астраханской и Волгоградской областей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи проведет встречи с губернаторами Астраханской и Волгоградской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что у российского лидера сегодня довольно спокойный рабочий день, он работает из Кремля. Глава государства проводит внутренние встречи и совещания, передает ТАСС.

    Путин пообщается с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Песков подчеркнул, что это два важных региона. Руководители обсудят с президентом все региональные дела.

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    17 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Инаугурация Путина пройдет с определенными нюансами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инаугурация российского президента Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Церемония «достаточно хорошо прописанная, стандартная», сказал Песков, передает ТАСС.

    Но в ней будут «определенные нюансы», о них сообщат дополнительно, отметил представитель Кремля.

    В 2018 году на предыдущей церемонии инаугурации президента приглашенных гостей размещали в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади. Туда приглашали и доверенных лиц, и представителей различных движений и организаций.

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    16 апреля 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор запланирован на середину дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он не пояснил, с кем пройдет беседа и что станет предметом обсуждения.

    В понедельник президент Путин проводил встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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    16 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий в ходе встречи в Кремле.

    «Владимир Владимирович [Путин], позвольте вручить вам удостоверение [президента РФ]», – передает ее слова ТАСС.

    Путин также поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу.

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    16 апреля 2024, 13:21 • Новости дня
    Пескова спросили о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Песков не ответил на вопрос о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле традиционно никогда не отвечают на вопросы о предстоящих кадровых решениях и не комментируют сообщения о том, что в ближайшее время якобы могут произойти изменения в губернаторском корпусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что президент Владимир Путин «активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много», передает ТАСС.

    О возможной ротации в губернаторском корпусе после инаугурации Владимира Путина ранее писала газета «Коммерсант».

    Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.

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    16 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог Манойло: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Волгоградская область укрепляет свой статус логистического узла и промышленного центра. Однако соседние субъекты также активно развиваются и конкурируют с ней, что подтверждает эффективность президентской кадровой программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

    «Благодаря федеральной помощи и профессионализму губернатора Волгоградская область активно развивается. Региональные власти укрепляют промышленность и привлекают инвестиции в реальный сектор экономики. Результаты можно увидеть, например, по показателям роста ВВП субъекта», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

    «В области также активно ведется дорожное строительство, развивается инфраструктура. Сейчас осуществляется проект строительства трассы в обход Волгограда. Также при поддержке федерального центра в регионе реализуются социальные программы, в том числе по поддержке семей с детьми», – отмечает собеседник.

    «Мы видим, как субъект укрепляется в статусе транспортно-логистического узла и крупного аграрного и промышленного центра. Губернатор старается по максимуму использовать потенциал региона. Судя по итогам встречи, президент Путин доверяет главе Волгоградской области и доволен его работой», – подчеркивает он.

    «Однако следует отметить, что у Бочарова достаточно сильные конкуренты в соседних регионах. Эти главы не менее активно развивают свои субъекты, имеют должный опыт в исполнительной власти. Подобная здоровая конкуренция подтверждает эффективность кадровой политики президента. Таким образом удается выбрать лучших управленцев, способных решать сложные задачи. Так было в период пандемии, так происходит и сейчас, в условиях санкций и на фоне проведения спецоперации», – заключил Манойло.

    В понедельник президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о развитии региона, сообщает Кремль. «Социально-экономическая ситуация в области стабильная, устойчивая. Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание, поддержку мы оказываем семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста», – сказал губернатор.

    «Конечно, безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 млрд рублей», – добавил Бочаров.

    Ситуация в экономике также устойчивая, отметил он. «Предприятия и организации реального сектора экономики сегодня не только сохранили свое положение. Они на самом деле наращивают объемы и номенклатуру производства, выходят на новые рынки и занимают уверенное положение. Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет области также устойчивый», – указал глава региона.

    Также в ходе беседы были упомянуты рост промышленного производства, уровень сельхозпроизводства, инвестиций, жилищное строительство, инфраструктурные проекты.

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    16 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой за работу на выборах главы государства в марте.

    «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам – и в ЦИК, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – сказал президент, передает ТАСС.

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    16 апреля 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина и Памфиловой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник у президента Владимира Путина запланирована встреча с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Памфиловой очно, в Кремле, сказал Песков, передает ТАСС.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    17 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана не определена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пока нет согласованной даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, президенты часто говорят по телефону друг с другом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дата встречи пока не согласована, это связано с тем, что в России проходили выборы президента, а сейчас готовится инаугурация, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что у турецкого лидера также «напряженная программа», поэтому графики непросто согласовать.

    «Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами», – сказал представитель Кремля.

    В ходе этих бесед обсуждаются двусторонние отношения, совместные проекты. Обстановка вокруг стран «оставляет желать лучшего», потому это также становится поводом для обсуждений.

    Во вторник Эрдоган заявлял, что дата визита Путина в Турцию пока не определена.

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    17 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о регулярных контактах с главой МЧС по ситуации с паводками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически ежедневно получает доклад от главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

    Тему паводков он обсудил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    «Начнем с паводков. Первый доклад – Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит», – сказал глава государства.

    После этого он передал слово Куренкову.

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками.

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