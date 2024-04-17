Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях

Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Tекст: Олег Исайченко

«Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

«Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

«Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

«В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.



«Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».