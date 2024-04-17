В ЦИК поступили заявки от 23 регионов на применение ДЭГ на сентябрьских выборах

На прошлогоднем ЕДГ в 2023 году дистанционное голосование применялось в 25 субъектах России.

Электронное голосование набирает большую популярность среди избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК 17 апреля. «В сентябре нам ждет мощная выборная кампания на региональном уровне – на сей момент поступили заявки на применение ДЭГ из 23 субъектов РФ. Если проанализировать, то эти 23 региона находятся в пяти часовых поясах – тоже непростая будет кампания, но мы уже это все прошли», – сообщила она.

Предполагаемый охват избирателей, если исходить из численности этих регионов – это примерно около 10 миллионов 100 тысяч избирателей. Из них сопоставленных пользователей – 8 млн 600 тысяч, а избирательных кампаний, где будет применяться ДЭГ, планируется более 340, уточнила глава ЦИК. Из этих 23 субъектов пять намерены впервые использовать ДЭГ. Им, как подчеркнула глава ЦИК, нужно уделить «особое внимание», говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В регионах, откуда поступили заявки на ДЭГ, планируется шесть кампаний по выборам главы субъекта – это Республика Алтай, Вологодская, Курская Липецкая, Мурманская и Челябинская области. В двух регионах планируются основные кампании по выборам в законодательные органы власти – это Республика Алтай и город федерального значения Севастополь. В семи регионах намечены дополнительные кампании в органы власти субъектов – речь идет о Республике Коми, Алтайском, Камчатском, Пермском, Приморском краях, Архангельской и Ярославской областях. Кроме того, ДЭГ будет вновь применяться в Москве, на этот раз – при голосовании по выборам в Мосгордуму и в рамках восьми муниципальных кампаний, которые тоже пройдут в Москве.

Как подчеркнула Памфилова, цифра «23» – неокончательная, потому что «все может меняться». Решение по регионам, где пройдет ДЭГ, будет принято в июне 2024 года – до этого момента и у других субъектов есть возможность подать заявление на применение электронного голосования.

Интерес регионов к ДЭГ продиктован не только удобством и технологическими преимуществами такого способа голосования, но и надежностью системы. Глава ЦИК напомнила, что в ходе голосования 15-17 марта по выборам президента России было отбито 420 тыс. атак на ДЭГ. «На систему ДЭГ была беспрецедентная нагрузка, атаки были беспрецедентные. Несмотря на небольшие проблемы, естественно, они возникали в такой сложнейшей ситуации, система справилась со всем», – отметила она.

В период с 15 по 17 марта, пока шло голосование, на ресурсы программно-технического комплекса (ПТК) ДЭГ и портала наблюдения зашли 12 млн 200 тыс. уникальных пользователей, которые в общей сложности выполнили более 50 млн просмотров страниц. Самая большая нагрузка была 15 марта – 33 млн просмотров – такие данные привела председатель ЦИК.