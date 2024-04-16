Названы подробности нападения на школьницу в Уфе

Спасшая девочку от напавшего мужчины в Уфе директор школы рассказала подробности происшествия

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что ее геройство преувеличивают, она просто оказалась рядом и «проявила неравнодушие».

Собеседница добавила, что у девочки не было телесных повреждений, она испытала сильный испуг и шок. Директор добавила, что в момент происшествия не задумывалась о том, что преступник может напасть и на нее.

Между тем в региональном МВД сообщили РИА «Новости», что подозреваемый в нападении на ребенка задержан. Там пояснили, что нападение произошло 15 апреля в подъезде одного из домов, когда девочка шла к себе домой.

Нападавший оказался мужчина без определенного места жительства 1972 года рождения, у него есть судимость. После задержания он начал давать признательные показания. Также проверяется его причастность к другим преступлениям.

В августе 2023 года в Ижевске ученица одной из местных школ выпрыгнула из окна, убегая от мужчины, который домогался ее.