Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ агента в Москве
ФСБ задержала завербованного СБУ россиянина, совершившего подрыв в Москве автомобиля экс-сотрудника украинской службы Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным российской спецслужбы, гражданин России 1983 года рождения задержан, передает ТАСС.
Как выяснили сотрудники ФСБ, задержанный выехал на Украину после начала спецоперации. Он действовал по заданию куратора – в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля.
Напомним, что на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.