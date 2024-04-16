ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ агента в Москве

Tекст: Александра Юдина

По данным российской спецслужбы, гражданин России 1983 года рождения задержан, передает ТАСС.

Как выяснили сотрудники ФСБ, задержанный выехал на Украину после начала спецоперации. Он действовал по заданию куратора – в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля.

Напомним, что на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение.

Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

