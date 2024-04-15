Кругосветка Russian Ocean Way пристала к Сокотре из-за болезни капитана

Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН

Небензя в СБ ООН раскритиковал Израиль за удар по иранскому дипломатическому объекту и другие бомбардировки Сирии

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН Небензя раскритиковал Израиль за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он указал, что «Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля».

Постпред указал, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. «Результат, как говорится, налицо», – приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Небензя, Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но Запад заявлял, что «не все так очевидно», хотя «нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli».

Небензя отметил, что ответные меры обязательно последовали бы, «окажись под ударом западные представительства», ведь для Запада «все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено».

«Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он.

Небензя обвинил ряд участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не осмелились указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал неприемлемым такое «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» в регионе.

По словам постпреда, отказ Израиля выполнять требования резолюции СБ ООН является проявлением «очевидного неуважения», которое «не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителя».

При этом Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, «спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена».

После заседания Совбеза Небензя сообщил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы СБ в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля. Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске.